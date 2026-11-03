[Infographic] Biểu phí đăng kiểm xe cơ giới mới nhất áp dụng từ 26/10
Theo quy định mới của Bộ Xây dựng, giá tối đa dịch vụ đăng kiểm cho ô tô con hiện ở mức hơn 280.000 đồng. Tuy nhiên, chi phí thực tế chủ xe phải thanh toán sẽ phụ thuộc vào giá niêm yết và các khoản thu tại cơ sở đăng kiểm. Quyết định này thiết lập khung giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật, bảo vệ môi trường cùng dịch vụ cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng thuộc diện miễn kiểm định lần đầu.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/automotive/infographic-bieu-phi-dang-kiem-xe-co-gioi-moi-nhat-ap-dung-tu-2610.htm