[Infographic] Biểu phí đăng kiểm xe cơ giới mới nhất áp dụng từ 26/10

Trong 10 tháng năm 2026, cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm 7.886 người chết và 7.485 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, cả 3 tiêu chí đều giảm, trong đó số vụ tai nạn giảm 16,9%.