Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi): Tiếp thu đề xuất trao quyền cho cấp xã

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận sáng 3/11.

Phát biểu giải trình, tiếp thu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin, tại phiên thảo luận tổ đã có 51 ý kiến góp ý. Cơ quan soạn thảo đã có Báo cáo số 903 dài 71 trang, giải trình đầy đủ các ý kiến đại biểu nêu.

Theo Bộ trưởng, từ thảo luận tổ đến hội trường, đa số đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 cũng như các nội dung cơ bản của dự án luật.

Bộ trưởng thông tin, luật hiện hành được ban hành từ năm 2008, trước khi Hiến pháp năm 2013 ra đời. Đến nay, nhiều điều kiện đã thay đổi. Các loại hình tài sản đã mở rộng, điển hình là tài sản phục vụ hạ tầng số.

"Khoản 3 Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ thực hiện trong trường hợp thật cần thiết và phải bồi thường theo giá thị trường. Cùng với đó, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu sửa luật cho phù hợp", Bộ trưởng nêu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng nhấn mạnh mục đích xây dựng luật quy định rất rõ điều kiện, bối cảnh phải trưng mua, trưng dụng tài sản, rõ thẩm quyền, rõ quy trình và đặc biệt quy định rõ các hình thức, mức bồi thường thiệt hại của tổ chức và cá nhân có tài sản được trưng mua, trưng dụng. Theo Bộ trưởng, nguyên tắc này quán triệt rất đầy đủ quy định tại khoản 3 Điều 32 của Hiến pháp.

Về thẩm quyền của cấp xã, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, Bộ trưởng khẳng định, cơ quan soạn thảo rất lắng nghe và tiếp thu. Theo Bộ trưởng, các ý kiến của đại biểu rất xác đáng và hợp lý.

Đơn cử, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) cho rằng sau khi bỏ cấp huyện, việc phân quyền trưng dụng cho Chủ tịch UBND cấp xã là rất cần thiết. Tuy nhiên, “tình hình dịch bệnh, thiên tai không thể trong một xã mà có thể là nhiều xã". Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định cụ thể thẩm quyền liên xã và thống nhất mức giá trưng mua giữa các xã đối với cùng một loại tài sản.

Trước các ý kiến của đại biểu nêu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định: “Chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và sớm được áp dụng”.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, các ý kiến đại biểu nêu rất trách nhiệm và cơ bản đồng thuận với nhiều nội dung dự thảo luật đã được Chính phủ tiếp thu sau thảo luận tổ. Các đại biểu cũng góp ý cụ thể, phân tích sâu những tồn tại, vướng mắc và đề xuất phương án chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổng hợp đầy đủ ý kiến, gửi Chính phủ và các cơ quan liên quan. Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chỉnh lý dự thảo luật với chất lượng cao nhất, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trình Quốc hội xem xét, thông qua.