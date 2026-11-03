Đại biểu Quốc hội: Cần nghiên cứu cơ chế, thẩm quyền phù hợp về trưng dụng tài sản trong tình huống đặc biệt về quốc phòng

Phát biểu thảo luận về dự án luật, Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An nhấn mạnh, các quy định của luật sau khi được Quốc hội thông qua sẽ tạo lập và là cơ sở pháp lý nền tảng để các cấp có thẩm quyền thực hiện quyền trưng mua, trưng dụng tài sản theo các quy định đã có trong các luật như: Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng, chống thiên tai, nhất là quy định về động viên, tổng động viên công nghiệp và trưng thu, trưng mua, trưng dụng tài sản trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng hoặc thiết quân luật theo quy định của Luật Quốc phòng.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đại biểu, để quy định của dự thảo luật phù hợp với Hiến pháp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi xảy ra các tình huống, nhất là khi đất nước trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình huống phòng thủ dân sự cấp cao, tình huống khẩn cấp khác, cần thiết phải quy định rõ hơn về chủ thể có thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản ngay trong luật.

Cụ thể, cần quy định theo hướng bổ sung: Chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, đồn trưởng đồn biên phòng được thẩm quyền trưng mua, trưng dụng hoặc giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thẩm quyền quyết định trực tiếp hoặc phân cấp, phân quyền trong phạm vi quản lý nhằm bảo đảm khả năng huy động lực lượng và kịp thời xử lý tình huống trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trên các địa bàn, khu vực mà lực lượng Quân đội được giao nhiệm vụ.

Phát biểu thảo luận về dự án luật, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội bày tỏ tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản nhằm kịp thời huy động nguồn lực phục vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội phát biểu thảo luận. Ảnh: TRỌNG HẢI

Liên quan đến thẩm quyền trưng dụng tài sản của người chỉ huy Quân đội trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc phòng, đại biểu cho rằng, trong những tình huống đặc biệt về quốc phòng, cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế, thẩm quyền phù hợp để bảo đảm chủ động, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu nêu vấn đề, trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, một đơn vị Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ sơ tán nhân dân, cứu chữa người bị thương, thông tin liên lạc bị chia cắt, cần sử dụng ngay phương tiện vận tải dân sự tại chỗ, trong trường hợp này nếu người chỉ huy trực tiếp hiện trường chưa được pháp luật trao thẩm quyền trưng dụng thì dù tình huống rất cấp bách, người đó vẫn không thể tự mình ra quyết định trưng dụng hợp pháp. Trong khi đó, việc chậm huy động một phương tiện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu đề nghị, cần tiếp tục rà soát các cơ chế huy động tài sản theo pháp luật chuyên ngành, trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung thẩm quyền trưng dụng có giới hạn cho một số chức danh chỉ huy Quân đội trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc phòng, khi thực sự cần thiết và không thể kịp thời có quyết định của người có thẩm quyền thông thường.