Đường Tân An - Bình Hiệp: Tăng tốc về đích trong chiến dịch 'Thần tốc 60 ngày đêm'

Ngày 3/11, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Tân An - Bình Hiệp đang được các địa phương khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Hướng tuyến Dự án đường Tân An - Bình Hiệp, từ Km0+000 đến Km62+768, cùng các tuyến kết nối, góp phần tăng cường liên kết giao thông thúc đẩy giao thương khu vực.

Theo báo cáo, đến ngày 2/11, việc trích đo và bàn giao tim mốc giải phóng mặt bằng đã hoàn thành tại 9/9 xã, phường có dự án đi qua. Trong đó, 8/9 địa phương hoàn tất kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tính đến ngày 30/10, có 1.168 trường hợp tại 7/9 địa phương nhận tiền bồi thường, với tổng diện tích 305,06ha. Kinh phí giải ngân đạt 945,01 tỷ đồng.

Xã Mỹ An là một trong những địa phương đạt kết quả tích cực khi hoàn thành chi trả cho 136/136 trường hợp, tương ứng diện tích 19,30ha, với tổng kinh phí 154,68 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Mỹ An cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để xử lý vướng mắc. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai, minh bạch. Những kiến nghị của người dân được tiếp nhận, giải đáp kịp thời nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Tại phường Kiến Tường, chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Ông Lê Thanh Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Tường cho biết, người dân địa phương và vùng Đồng Tháp Mười phấn khởi trước chủ trương đầu tư tuyến đường, kỳ vọng công trình sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với tuyến chính, các khu tái định cư cũng được đẩy nhanh tiến độ. Tại xã Tân Tây, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, khối lượng san lấp đạt khoảng 5%.

Khu tái định cư xã Thạnh Hóa hoàn thành chi trả cho 12/12 hộ dân, khối lượng san lấp đạt 62%. Riêng xã Mộc Hóa đã hoàn tất bồi thường cho 8/8 hộ dân, dự kiến khởi công khu tái định cư ngày 10/11. Tại phường Kiến Tường, khu tái định cư đang được thi công, khối lượng san lấp đạt khoảng 10%.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp dài khoảng 62,7km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư 9.318 tỷ đồng, đi qua 9 xã, phường. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương và phát triển vùng Đồng Tháp Mười.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Trương Thanh Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, thực hiện quyết liệt chiến dịch “Thần tốc 60 ngày đêm”, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng phần tuyến trước ngày 19/11, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đúng kế hoạch.