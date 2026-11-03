Công an thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2026

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.T

Thượng tá Nguyễn Thị Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.T

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập trung truyền đạt, hướng dẫn 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm: tổng quan về ngành kiểm tra Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; triển khai các văn bản, quy định, hướng dẫn hiện hành; quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra; kỹ năng soạn thảo quyết định, kế hoạch, đề cương tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát, thẩm tra, xác minh và xây dựng báo cáo kết quả. Bên cạnh đó, các học viên được trao đổi, thảo luận những tình huống nghiệp vụ cụ thể, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Báo cáo viên của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: T.T

Hội nghị góp phần cập nhật kịp thời kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an thành phố. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.