Bộ tư lệnh 86 báo công dâng Bác

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 kính cẩn báo cáo với Bác những thành tích và kết quả nổi bật của Bộ tư lệnh trong 15 năm qua.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Theo đó, Bộ tư lệnh 86 đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách về tác chiến không gian mạng (KGM), bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chuyển đổi số. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống trên KGM; đẩy mạnh hoạt động trinh sát, tác chiến mạng, tác chiến thông tin; phối hợp đấu tranh với thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội...

Trung tướng Nguyễn Minh Thắng báo công dâng Bác.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ tư lệnh 86 phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu triển khai các đề án, kế hoạch chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; xây dựng các nền tảng số dùng chung, quy hoạch trung tâm dữ liệu, từng bước hình thành nền tảng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Công tác kiểm tra an toàn thông tin, kiểm định chất lượng trang thiết bị, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thực hiện nghiêm túc.

Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, nghiên cứu khoa học, hậu cần, kỹ thuật và xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Bộ tư lệnh có 11 đề tài cấp toàn quân, 2 giải thưởng cấp Nhà nước và 81 công trình nghiên cứu đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với những thành tích xuất sắc trong 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bộ tư lệnh 86 và các cơ quan, đơn vị của Bộ tư lệnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 9 lượt cơ quan, đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 21 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, ngày 19-8-2026, Chủ tịch nước quyết định trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ tư lệnh 86 vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên KGM. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những chiến công, sự trưởng thành và đóng góp quan trọng của Bộ đội Tác chiến KGM trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Bác Hồ tặng lãnh đạo Bộ tư lệnh 86.

Trung tướng Nguyễn Minh Thắng trao Huy hiệu Bác Hồ tặng các đại biểu.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Trung tướng Nguyễn Minh Thắng hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ tư lệnh 86 cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, con đường mà Đảng, Bác và nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức học tập, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ mọi mặt; phát huy truyền thống, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Bộ tư lệnh “trung thành, kỷ luật, trí tuệ, hiệu quả” vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.