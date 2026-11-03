Chỉ định Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao quyết định chỉ định ông Lê Đỗ Mười (bên phải) và ông Vũ Quang Tiến (bên trái) tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Xây dựng.

Sáng ngày 3/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy Bộ, chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định số 429-QĐ/ĐU ngày 26/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, ông Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Đỗ Mười sinh năm 1974, quê tỉnh Thái Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Hưng Yên, có trình độ tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức vận tải. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển giao thông địa phương, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải.

Tháng 5/2023, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Từ tháng 3/2025, sau khi tổ chức lại bộ máy, ông đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng.

Cùng được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng có ô, đồng thời được chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ kiêm nhiệm.

Dịp này, 4 cán bộ được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng gồm: Ông Hồ Chí Quang, Đinh Công Minh, bà Nguyễn Giao Linh và bà Nguyễn Diệu Linh.

Đảng ủy Bộ Xây dựng cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Giao Linh giữ chức Chánh Văn phòng và ông Nguyễn Hữu Vinh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ.