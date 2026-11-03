Kiểm tra diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh

Tham gia thực hành diễn tập có các Lữ đoàn: 382, 210, 409, 575 và 601, tổ chức hiệp đồng quân, binh chủng thực hiện các nhiệm vụ theo tình huống diễn tập.

Bộ binh, xe tăng thực hành chiến đấu trong diễn tập.

Tại các khu vực thực binh, Tư lệnh Quân khu 1 trực tiếp theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức chỉ huy, điều hành và thực hành chiến đấu của các đơn vị; chú trọng nội dung vận dụng nguyên tắc lý luận vào xử trí tình huống, tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm thông tin liên lạc, hỏa lực và các mặt bảo đảm phục vụ nhiệm vụ.

Qua theo dõi các đơn vị thực hành chiến đấu, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh ghi nhận, đánh giá các lực lượng đã quán triệt nhiệm vụ, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chỉ huy, điều hành và thực hành các nội dung theo kế hoạch.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh chỉ đạo các đơn vị luyện tập nội dung thực hành chiến đấu trong diễn tập.

Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn hạn chế; nâng cao chất lượng tổ chức chỉ huy, khả năng xử trí tình huống và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, quân, binh chủng. Quá trình thực hành phải bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, sát thực tế chiến đấu, phát huy tốt vai trò của người chỉ huy các cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Các cơ quan, đơn vị cần đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực tham mưu, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ hiệp đồng tác chiến; kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung những nội dung cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Kiểm tra bố trí lực lượng tại trận địa pháo của Lữ đoàn 382.

Trước đó, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh đã trực tiếp xuống trận địa pháo của Lữ đoàn 382 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập, việc bố trí lực lượng, vũ khí, trang bị và các mặt bảo đảm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.