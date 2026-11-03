Hà Nội tăng tốc giải ngân, "thúc" tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm

Giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh

Theo báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trong tháng 10/2026 của Thống kê TP. Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý của Hà Nội ước đạt 19.990 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố đạt 14.403 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước và gấp 3,4 lần cùng kỳ; vốn ngân sách cấp xã đạt 5.587 tỷ đồng, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 127.959 tỷ đồng, tăng 84,7% so với cùng kỳ và bằng 74,8% kế hoạch năm. Đáng chú ý, vốn cấp thành phố đạt 85.406 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ, hoàn thành 83,8% kế hoạch. Vốn cấp xã đạt 42.553 tỷ đồng, tăng 10,5%, hoàn thành 61,6% kế hoạch.

Nguồn: Thống kê TP. Hà Nội

Nguồn lực đầu tư công tiếp tục được bổ sung và tập trung cho các dự án có tính lan tỏa cao. Thực tế nhiều dự án giao thông lớn trên địa bàn Hà Nội đang được tập trung thi công, trong đó nổi bật là các tuyến đường vành đai và hệ thống cầu vượt sông Hồng.

Tại dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cả 3 dự án thành phần tiếp tục được triển khai. Dự án thành phần 2.1 (đường song hành trên địa phận Hà Nội) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sản lượng đạt khoảng 92%, tương ứng 3.940/4.282 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 42/50,9 km đường song hành đã được thảm bê tông nhựa. Ngày 10/10/2026, thành phố thông xe kỹ thuật 15 km đoạn từ khu vực cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long và đặt mục tiêu thông xe thêm 22 km trong tháng 11/2026.

Đối với dự án đường Vành đai 2,5, nhiều đoạn tuyến đã thông xe kỹ thuật dịp 10/10. Riêng đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, công tác giải phóng mặt bằng đạt 100%, nhà đầu tư cơ bản hoàn thành 1,6 km tuyến đường. Các đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; sản lượng thi công đạt khoảng 60,24% giá trị hợp đồng. Toàn dự án phấn đấu hoàn thành cuối tháng 11/2026.

Trong khi đó, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật từ đầu tháng 9/2026, đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, vỉa hè, chiếu sáng và cây xanh. Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh được tập trung thi công, mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đáng chú ý, Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Thành phố phấn đấu hoàn thành các công trình vào quý II/2027 để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đến tháng 10/2026, mặt bằng theo chỉ giới của 7 dự án cầu cơ bản đã được bàn giao. Tuy nhiên, cầu Thượng Cát cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,15 ha, cầu Vân Phúc cần bổ sung khoảng 1,48 ha; các địa phương đang triển khai điều tra, kiểm đếm.

Về tiến độ thi công, cầu Trần Hưng Đạo đạt 40,15% giá trị hợp đồng, cầu Hồng Hà đạt 51%, cầu Mễ Sở đạt 48,7%. Cầu Vân Phúc đạt 32,6%, cầu Tứ Liên đạt 23,4%, cầu Ngọc Hồi đạt 24,46% và cầu Thượng Cát đạt 18,05%.

Nhiều hạng mục quan trọng như cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ và dầm cầu đang được triển khai. UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bám sát tiến độ từng hạng mục theo đường găng, cập nhật báo cáo hằng tuần, hằng tháng và tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian thi công.

Bên cạnh các dự án vành đai, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dài khoảng 21,7 km cũng đang tăng tốc. Toàn bộ 105,9 ha mặt bằng đã được bàn giao cho nhà thầu. Các đơn vị tập trung thi công nền đường, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và các công trình cầu, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý I/2027.

Dự án cầu Hồng Hà có tiến độ thi công tích cực. Ảnh: Huy Kiên

Bổ sung hạ tầng đô thị, tạo dư địa phát triển

Song song với các công trình giao thông, Hà Nội đang đẩy nhanh nhiều dự án hồ điều hòa, thoát nước nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2), diện tích 17,2 ha tại phường Đại Mỗ, đã đưa vào vận hành từ cuối tháng 6/2026 và được kết nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố. Hồ Phú Đô, diện tích 31,5 ha tại phường Từ Liêm, dù chưa hoàn thiện toàn bộ nhưng đã hỗ trợ tiêu thoát nước từ tháng 5/2026, góp phần giảm tải cho trạm bơm Đồng Bông 1.

Một số dự án khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hồ Cự Khối dự kiến cơ bản hoàn thành lòng hồ và hệ thống mương bao trước ngày 31/12/2026, đưa vào sử dụng trước ngày 30/3/2027. Hồ Yên Nghĩa 2 đã cơ bản vận hành, hồ Yên Nghĩa 1 đang tập trung đào đất, lắp đặt hệ thống cống kết nối, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026.

Đặc biệt, hai dự án hồ Chèm và hồ Liên Mạc 1 tại phường Đông Ngạc đang được thi công 3 ca, 4 kíp. Đến tháng 10/2026, khối lượng đào lòng hồ Chèm đạt 83.256 m3, hồ Liên Mạc 1 đạt khoảng 15% khối lượng. Hai dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2026.

Ở lĩnh vực đường sắt đô thị, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội tiếp tục thi công đoạn ngầm, tiến độ tổng thể đạt 82,1%. Đoạn trên cao dài khoảng 8,5 km, gồm 8 ga và Depot Nhổn, đã vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024.

Công tác khoan hầm bằng máy TBM đã hoàn thành; nhà thầu đang tập trung thi công kết cấu bên trong hầm, các ga ngầm và hạng mục phụ trợ. Tuy nhiên, việc mua sắm, lắp đặt thiết bị cho các gói thầu hệ thống đoạn ngầm chưa được triển khai do còn vướng mắc về chi phí bổ sung và tiến độ tích hợp.

Cùng với đó, Hà Nội dự kiến triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị mới gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14 theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay. Tổng chiều dài các tuyến khoảng 253,5 km, sơ bộ nhu cầu vốn hơn 1 triệu tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030.

Bên cạnh các dự án hạ tầng, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội với quy mô hơn 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường, đang triển khai các bước giải phóng mặt bằng. Dự án được quy hoạch gồm 4 phân khu chức năng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người./.