Hơn 321.000 trường hợp bị phạt nguội ở Tp.HCM: Người tham gia giao thông cần lưu ý

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tp.HCM thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay (từ 15/12/2025 đến 8/10/2026), thông qua việc tăng cường khai thác camera giám sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng CSGT đã ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT qua hình ảnh, trong đó, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm.

Tp.HCM ghi nhận hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera. Ảnh: Công An Tp.HCM.

Đáng chú ý, nhiều người dân vẫn cho rằng các hành vi như không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; điều khiển phương tiện đi trên hè phố; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo; dừng, đỗ xe không đúng quy định... chỉ bị phát hiện khi có lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngay cả khi không có lực lượng chức năng hiện diện tại hiện trường, các hành vi vi phạm vẫn có thể được hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận. Đây cũng là căn cứ để cơ quan chức năng xác minh, lập hồ sơ và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Việc đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm mà còn tăng tính răn đe, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Qua đó, người tham gia giao thông từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định, góp phần phòng ngừa tai nạn và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Phòng CSGT cũng lưu ý, theo quy định, đối với những trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng phương tiện ngay để xử lý, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để xác định người trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Từ thực tế trên, Phòng CSGT khuyến cáo người dân, các tổ chức cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và bảo quản phương tiện thuộc quyền sở hữu của mình; đồng thời chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, tránh phát sinh những vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi vi phạm giao thông.