Quân khu 5: Ưu tiên tìm kiếm hài cốt liệt sĩ liên quan trận đánh năm 1968 và 1972

Quân khu 5 trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân

Mùa khô 2025-2026, toàn Quân khu quy tập 481 hài cốt liệt sĩ. Riêng giai đoạn 1 (từ 15-3 đến 1-11-2026), các đội tìm kiếm, quy tập được 431 hài cốt, gồm 390 hài cốt được tìm thấy trong nước, 6 tại Lào và 35 tại Campuchia.

Quân khu 5 và các địa phương tiếp nhận gần 1.300 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đã xác minh, xử lý 820 thông tin. Đến ngày 15-9, hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 416 nghĩa trang liệt sĩ.

Trong 57.368 mộ được triển khai, có 33.423 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; đã bàn giao 24.118 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thu nhận 14.758 mẫu thân nhân. Qua xét nghiệm ADN, xác định được danh tính 45 liệt sĩ.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, kết quả quy tập còn thấp so với chỉ tiêu; tiến độ bàn giao mẫu ở một số địa phương chậm. Theo kết luận địa bàn đợt 1, Quân khu 5 còn khoảng 29.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm. Khó khăn chủ yếu do địa hình, khu vực an táng thay đổi, nhân chứng ngày càng ít. Việc khai thác hồ sơ, bản đồ tìm kiếm ở một số địa phương chưa hiệu quả.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ghi nhận Quân khu 5 hoàn thành trước thời hạn kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Quân khu đã chủ động thành lập hai đội quy tập lâm thời tại Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đề nghị rà soát chỉ tiêu sát thực tế, ưu tiên địa bàn có thông tin rõ, tăng cường vận động nhân chứng và phối hợp Quân đoàn 34 chia sẻ hồ sơ, thống nhất địa bàn tìm kiếm.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch “500 ngày đêm” Quân khu 5, yêu cầu các địa phương bổ sung dữ liệu kết luận địa bàn đợt 2, số hóa hồ sơ, lập hồ sơ riêng về các khu vực có thông tin mộ tập thể. Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu các địa phương đối chiếu hồ sơ trận đánh với danh sách liệt sĩ và thông tin nhân chứng.

Trước mắt, tập trung xác minh những khu vực liên quan đến các trận đánh trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 và trong năm 1972, tổ chức khai quật khi đủ căn cứ. Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk chủ động phối hợp với Viện Pháp y Quân đội bàn giao mẫu sinh phẩm đúng quy trình.

Dịp này, Quân khu 5 tặng bằng khen cho 13 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Giai đoạn 2, Quân khu 5 phấn đấu quy tập 999 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp với 3 tỉnh Nam Lào và 4 tỉnh Campuchia tìm kiếm, quy tập trên 100 hài cốt trong mùa khô 2026-2027. Năm 2027, phấn đấu hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm đợt 2 và lấy mẫu sinh phẩm 100% thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú trên địa bàn.