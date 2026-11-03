Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tại xã Mường Sại

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Mường Sại.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Văn Đứa, Chi bộ bản Mường Sại, xã Mường Sại.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự lễ trao huy hiệu đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Thành ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến bền bỉ của đồng chí Lò Văn Đứa trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Cùng với đó, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên Lò Văn Đứa.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Sại trao quà chúc mừng đảng viên.