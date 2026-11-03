California Fitness & Yoga chỉ còn một phòng tập trên cả nước

Ngày 3/11, California Fitness & Yoga thông báo câu lạc bộ tại Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) tạm ngưng hoạt động từ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là nhằm điều chỉnh công tác vận hành.

Với việc đóng cửa thêm địa điểm này, California Fitness & Yoga hiện chỉ còn một phòng tập hoạt động trên cả nước là Cali Bình Dương Square (TP.HCM).

Trước đó, từ ngày 25/10, chuỗi phòng tập này đã tạm ngưng hoạt động toàn bộ cơ sở tại Hà Nội. Chi nhánh duy nhất ở Nha Trang cũng đóng cửa, sau các địa điểm tại Biên Hòa và Đà Nẵng.

Như vậy, từ hệ thống từng có khoảng 35 câu lạc bộ tại nhiều tỉnh, thành vào năm 2025, California Fitness & Yoga hiện chỉ còn duy trì hoạt động tại một địa điểm.

Ở diễn biến khác, doanh nghiệp đã thông báo kế hoạch mở cửa trở lại hai câu lạc bộ tại khu vực Vũng Tàu (TP.HCM) và Biên Hòa (TP Đồng Nai) từ ngày 5/11.

California tiếp tục đóng cửa phòng tập, cả nước chỉ còn một chi nhánh. Ảnh minh họa.

Đối với các câu lạc bộ còn lại, California Fitness & Yoga cho biết sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động để thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong công tác vận hành. Doanh nghiệp chưa công bố thời điểm mở cửa trở lại cụ thể và sẽ cập nhật thông tin tới hội viên trong các thông báo tiếp theo.

Trước đó, ngày 31/10, thời điểm dự kiến kết thúc đợt tạm ngừng hoạt động của hàng loạt chi nhánh để tái cấu trúc, California Fitness & Yoga đã khảo sát ý kiến hội viên về việc triển khai gói tập tạm thời. Mức phí dự kiến là 599.000 đồng/tháng với khách hàng hiện tại và 999.000 đồng/tháng với khách hàng mới.

Theo phương án này, hội viên thanh toán từng tháng thay vì đóng trước chi phí cho gói tập 12 tháng như trước đây.

Với quyền lợi chưa sử dụng theo hợp đồng cũ, doanh nghiệp đưa ra ba phương án: bảo lưu quyền lợi hiện tại; chuyển đổi giá trị còn lại sang các dịch vụ khác theo điều kiện và lộ trình được hai bên thống nhất; hoặc tiếp tục chờ doanh nghiệp cập nhật phương án giải quyết nếu chưa đồng ý với hai lựa chọn trên.

Đợt khảo sát chỉ áp dụng tại ba cơ sở đang tạm đóng cửa gồm Cali Ba Tháng Hai (TP.HCM), Cali Trần Duy Hưng và Cali Times City (Hà Nội).

Đề xuất thu thêm phí trong khi quyền lợi theo hợp đồng cũ chưa được giải quyết thỏa đáng khiến không ít hội viên bức xúc, không đồng tình.

Ngày 1/11, California Fitness & Yoga tiếp tục thông báo kế hoạch mở cửa trở lại một số câu lạc bộ. Theo đó, hai cơ sở Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 5/11.

Các câu lạc bộ còn lại tại TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng… tiếp tục tạm ngừng hoạt động để điều chỉnh công tác vận hành. Doanh nghiệp chưa công bố lịch mở cửa trở lại cụ thể và cho biết sẽ cập nhật thông tin tới hội viên trong các thông báo tiếp theo.