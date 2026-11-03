Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, vùng núi có nơi dưới 21 độ C

Tháng 10 vừa qua, thời tiết miền Bắc ghi nhận nhiều diễn biến bất thường. Trong giai đoạn từ ngày 28/9 đến 2/10, Bắc Bộ trải qua 5 ngày nắng nóng liên tiếp, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Theo số liệu khí tượng, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, nắng nóng diện rộng xuất hiện trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10. Riêng hai ngày đầu tháng, các trạm quan trắc tại miền Bắc ghi nhận 42 kỷ lục nhiệt độ. Tại trạm Láng (Hà Nội), nhiệt độ đạt 38,4 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận tại đây trong tháng 10.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho biết xu thế nóng lên do biến đổi khí hậu góp phần đẩy nhiệt độ nền tăng cao, làm gia tăng khả năng xuất hiện những đợt nóng bất thường.

Bên cạnh đó, El Niño đang diễn ra với cường độ rất mạnh cũng làm tăng khả năng xuất hiện một mùa đông ấm, với nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, những đợt không khí lạnh đầu mùa có thể chỉ khiến thời tiết se lạnh trong thời gian ngắn, sau đó nền nhiệt nhanh chóng tăng trở lại.

Theo dự báo, miền Bắc sẽ chịu tác động của hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Đợt đầu tiên xuất hiện trong những ngày đầu tháng 11, có cường độ yếu, chủ yếu giúp giảm cảm giác oi nóng và đưa thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ C, ban đêm và sáng sớm dao động 22-26 độ C.

Đáng chú ý, khoảng ngày 5-7/11, một đợt không khí lạnh khác có thể tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực với cường độ mạnh hơn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dự báo phổ biến 27-30 độ C, ban đêm giảm còn 21-24 độ C. Một số khu vực vùng núi có thể ghi nhận nhiệt độ dưới 21 độ C.

Trang AccuWeather của Mỹ dự báo nhiệt độ tại Hà Nội trong tuần này dao động 24-34 độ C vào đầu tuần, sau đó giảm còn 21-29 độ C vào cuối tuần. Tại Sa Pa (Lào Cai), khu vực có độ cao trên 1.500 m, nhiệt độ dự báo ở mức 16-23 độ C.

Không chỉ miền Bắc, thời tiết miền Trung cũng có nhiều biến động. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, những ngày đầu tuần có mưa rào và dông vài nơi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, từ chiều tối 2/11, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng.

Trong hai ngày 6-7/11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Đáng lưu ý, từ ngày 8 đến 11/11, không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông có thể gây mưa lớn, dông mạnh tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối. Người dân trên cả nước cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật