Cận cảnh quốc lộ 37 qua Lào Cai trước khi đầu tư 599 tỷ đồng nâng cấp

Ghi nhận PV Báo Xây dựng ngày 2/11, tuyến đường đã bị xuống cấp, nhiều đoạn cong cua tiềm ẩn tai nạn giao thông, qua đó tháng 10/2026, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Km287 - Km 295+350 và Km306 - Km315. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai quản lý, thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030. Nguồn vốn gồm 350 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 249 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Tuyến được nâng cấp có tổng chiều dài khoảng 17,35km, đi qua phường Âu Lâu, xã Lương Thịnh và xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai. Theo chủ trương được phê duyệt, các đoạn Km287 - Km 288+100 và Km306 - Km310 sẽ được cải tạo theo quy mô đường đô thị, nền đường rộng 13,5m, gồm mặt đường rộng 7,5m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3m.

Các đoạn Km 288+100 - Km 295+350 và Km310 - Km315 được nâng cấp theo quy mô đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m. Mặt đường rộng 5,5m, hai bên có lề gia cố và lề không gia cố. Tại một số vị trí, dự án sẽ cắt chỉnh tuyến; những đoạn tuyến cũ được duy tu, sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước theo bề rộng hiện trạng. Mặt đường sử dụng kết cấu bê tông nhựa.

Hệ thống thoát nước được thiết kế hoàn chỉnh tại các đoạn mở rộng, nâng cấp, đáp ứng quy mô và yêu cầu kỹ thuật của tuyến. Dự án cũng xây dựng một cầu tại Km 312+820 do điều chỉnh hướng tuyến, với tải trọng thiết kế HL93. Hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục liên quan được đầu tư đồng bộ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và điều kiện thực tế.

Việc nâng cấp quốc lộ 37 nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và cải thiện đời sống người dân trong khu vực dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai được giao hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, tiếp thu ý kiến thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định.

Anh Nguyễn Văn Hùng, lái xe thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 37 chia sẻ: “Quốc lộ 37 có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Tuy nhiên, một số đoạn đường đã xuống cấp, mặt đường không bằng phẳng khiến việc di chuyển gặp khó khăn, nhất là khi trời mưa hoặc vào ban đêm. Việc tỉnh đầu tư 599 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường là rất cần thiết. Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai, bảo đảm chất lượng, giúp việc đi lại an toàn, thuận lợi hơn, đồng thời giảm chi phí vận tải và thời gian lưu thông”.