Tận tâm phục vụ Nhân dân

Trách nhiệm với dân bản

Xã Đakrông là địa bàn có diện tích rộng, địa hình đồi núi phức tạp. Đời sống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô còn nhiều khó khăn, bà con thường xuyên đi rẫy từ sớm đến tối muộn. Việc di chuyển ra trụ sở xã làm giấy tờ cá nhân hay CCCD đối với người già, trẻ nhỏ và hộ nghèo gặp rất nhiều trở ngại.

Hiểu rõ đặc thù địa bàn và những bất cập người dân gặp phải, đại úy Hồ Văn Thành cùng đồng đội trong Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai các tổ công tác lưu động. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần và các buổi tối trong ngày, anh Thành cùng đồng đội mang theo máy móc, thiết bị về tận nhà cộng đồng tại các thôn, bản Pa Hy, Pa Nang, Xa Lăng... để thu nhận hồ sơ CCCD cho bà con.

Đại úy Hồ Văn Thành tận tình hướng dẫn, hỗ trợ trẻ em lấy vân tay làm thủ tục căn cước công dân - Ảnh: K.S

Đối với các cháu nhỏ lứa tuổi mầm non và tiểu học, việc chụp ảnh chân dung hay lấy vân tay đòi hỏi cán bộ thực hiện phải hết sức kiên nhẫn. Đại úy Thành luôn giữ thái độ gần gũi, thân thiện, vui vẻ trò chuyện để các cháu không rụt rè hay bỡ ngỡ khi tiếp xúc với máy móc, thiết bị. Nhờ cách làm khéo léo, quá trình thu nhận hồ sơ diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Anh Hồ Văn Sắc, ở thôn Pa Hy, vui vẻ cho biết: “Gia đình tôi thường xuyên đi làm rẫy xa, việc đưa các con ra trụ sở xã rất vất vả. Hôm nay đưa hai cháu đến làm CCCD, gặp đại úy Thành nhiệt tình, hướng dẫn từng bước nên thủ tục, hồ sơ được thực hiện nhanh chóng. Cán bộ Công an xã giải thích rõ lợi ích của việc làm CCCD khi các cháu đi học, khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời tạo không khí thoải mái, thân thiện. Bà con trong thôn ai cũng quý mến anh Thành”.

Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh tật, đại úy Thành cùng đồng đội trực tiếp mang thiết bị đến tận nhà để chụp ảnh, thu thập thông tin. Những việc làm thầm lặng ấy giúp người dân giảm bớt chi phí, công sức đi lại, đồng thời bảo đảm quyền lợi trong việc xác thực thông tin cá nhân, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm

Tinh thần nhiệt huyết, có trách nhiệm của đại úy Hồ Văn Thành đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của Công an xã Đakrông trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thời gian qua, Công an xã Đakrông đã tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, đẩy mạnh công tác cấp căn cước cho người dân, nhất là học sinh. Từ ngày 21/7-15/8/2026, đơn vị đã thu nhận hơn 1.250 hồ sơ CCCD. Bám sát địa bàn, đại úy Hồ Văn Thành cùng đồng đội về tận thôn, bản hỗ trợ bà con.

Từ ngày 1/6/2026 đến nay, anh đã tham gia 2 đợt thu nhận hồ sơ, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID tại 11 thôn, giúp người dân tiếp cận, sử dụng thuận tiện hơn các dịch vụ số. “Địa bàn miền núi có những đặc thù riêng, bà con bận làm rẫy nên chúng tôi phải linh hoạt thời gian. Anh em xác định làm việc với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, bản xa đến đâu cũng đến, ngày nghỉ hay đêm muộn cũng làm. Thấy bà con hoàn thành giấy tờ cá nhân, các cháu nhỏ thuận lợi khi đến trường hay đi khám bệnh, anh em trong tổ có thêm động lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đại úy Thành chia sẻ.

Bằng những việc làm thiết thực cùng thái độ tận tâm, đại úy Thành nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, đóng góp quan trọng vào công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tại địa phương. Nhờ đó, anh cùng tập thể Công an xã Đakrông đã thắt chặt tình cảm gắn bó, củng cố niềm tin yêu của người dân vùng biên giới đối với lực lượng công an chính quy về xã.

Trung tá Nguyễn Viết Lâm, Phó Trưởng Công an xã Đakrông, cho biết: “Đại úy Hồ Văn Thành là cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn tốt, luôn nỗ lực, chủ động trong công tác. Trong thực hiện Đề án 06 và cấp CCCD, đồng chí Thành luôn xung phong đi đầu, trực tiếp cắm bản, không quản ngại khó khăn để hỗ trợ Nhân dân. Tinh thần tận tụy, gần gũi của đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an Nhân dân nơi vùng sâu, vùng xa, góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cấp trên giao”.