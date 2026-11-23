Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hoá Việt Nam và Ngày Văn hoá quân dân xã biên giới Phong Thổ.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Cùng tham dự Ngày hội có các đồng chí: Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ.

Đại biểu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các phòng ban chuyên môn xã Phong Thổ cùng đông đảo nhân dân các thôn, bản: Mường So, Tây An, Tây Sơn, Tây Nguyên, Vàng Bâu, Huổi Én, Nà Củng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nghe báo cáo xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của liên khu dân cư xã Phong Thổ. Theo đó, liên khu dân cư thôn: Tây An, Tây Nguyên, Tây Sơn, bản: Mường So, Huổi Én, Nà Củng, Vàng Bâu có 1.608 hộ với 7.476 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm 2026, cán bộ và nhân dân trong các thôn, bản liên khu dân cư đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua lao động, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ. Đến nay, liên khu duy trì 11 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, 25 đội văn nghệ quần chúng, 1 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; thu nhập bình quân đạt 43 triệu đồng – 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong liên khu dân cư giảm 2,35%/năm, hiện còn 71 hộ nghèo; 1.540 hộ được công nhận gia đình văn hoá; 100% thôn, bản có tổ tự quản an ninh trật tự.

Năm 2027, nhân dân liên khu dân cư tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; thi đua phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Đại diện các hộ gia đình trong liên khu dân cư, ông Đồng Văn Khương - người có uy tín tại bản Mường So bày tỏ vui mừng khi được đón đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân và các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh về chung vui Ngày hội. Đồng thời, chia sẻ một số kinh nghiệm phát huy vai trò người có uy tín trong việc nêu gương, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng đời sống văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Ngày hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà cho Liên khu dân cư.

... tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân, người có uy tín.

... tặng quà Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Thổ.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi thân tình, ấm áp và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến nhân dân liên khu dân cư xã Phong Thổ. Đồng thời ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thổ nói chung, liên khu dân cư nói riêng đạt được trong năm 2026.

Đại diện Liên khu dân cư trao tặng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga chiếc đàn tính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của tỉnh Lai Châu, xã Phong Thổ, liên khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và các năm tiếp theo. Vận động nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Trong đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất của đồng bào; thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Giữ rừng, giữ nguồn nước, chủ động phòng, chống thiên tai và phát triển du lịch cộng đồng. Chăm lo giáo dục, sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và thế hệ tương lai.

Các đồng chí: Lê Minh Ngân - Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Liên khu dân cư.

... và 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà cho Liên khu dân cư và 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân, người uy tín; tặng quà cho Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Thổ. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà Liên khu dân cư và 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đại diện Liên khu dân cư trao tặng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga chiếc đàn tính - nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Thái.

Đồng chí Đinh Quang Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phong Thổ phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Đinh Quang Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phong Thổ trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước; cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đã dành tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với nhân dân xã Phong Thổ. Đồng thời nhấn mạnh, xa nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Kết thúc Ngày hội, các đại biểu tham quan không gian văn hóa và tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá cùng nhân dân các dân tộc liên khu dân cư.

Các đại biểu tham quan không gian văn hoá các dân tộc tỉnh Lai Châu.

... vui hội tung còn.

Quân và dân xã Phong Thổ vui nhảy sạp.