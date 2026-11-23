Liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng gói thầu TV-02

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói TV-02, gồm các công việc khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED và hồ sơ mời thầu thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc là đơn vị trúng thầu với giá hơn 10.200 tỷ đồng, do SYSTRA (Pháp) đứng đầu.

Liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc là đơn vị trúng thầu với giá hơn 10.200 tỷ đồng, do SYSTRA (Pháp) đứng đầu. Ảnh minh họa

Trong liên danh 8 nhà thầu này, ba thành viên đến từ Hàn Quốc gồm Sambo Engineering, Yooshin Engineering và Korea National Railway.

Bốn nhà thầu Việt Nam tham gia gồm Tổng CTCP Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải (TEDI), CTCP Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và CTCP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Gói thầu có nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu các phương án về quy mô, hướng tuyến và công nghệ, qua đó phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 67 tỷ USD.

Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, cho biết đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết và phấn đấu ký kết hợp đồng với liên danh trong tháng 11/2026.

Dấu ấn của doanh nghiệp vốn 53 tỷ đồng tại nhiều công trình trọng điểm

Đáng chú ý trong liên danh trúng thầu, CTCP Tư vấn xây dựng Hoàng Long gây chú ý với quy mô vốn điều lệ 53 tỷ đồng.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 29/5/2007 với vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng, sau đó tăng lên 53 tỷ đồng vào tháng 2/2015.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 4/11/2026, ông Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1975) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Giáp Duy Tùng (sinh năm 1980) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Một đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Trước đó, theo thông tin công bố tháng 12/2025, vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp do ông Văn Tiến Luật (sinh năm 1979) đảm nhiệm.

Dù vốn điều lệ không lớn, Hoàng Long từng tham gia tư vấn cho nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như hầm Đèo Cả, Cù Mông, mở rộng hầm Hải Vân, hầm Thung Thi và Trường Vinh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng góp mặt tại các dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Mỹ Thuận - Cần Thơ cùng các dự án cầu Cửa Lục tại Quảng Ninh.