Ngày 23-11, Hội Nông dân phường Đông Hải tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa về thành lập Hội Nông dân phường Đông Hải; chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030. Dự hội nghị có bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Hội Nông dân phường Đông Hải được thành lập từ ngày 18-11-2026. Ban Chấp hành Hội Nông dân phường gồm 23 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Huyền được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Hải nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Đảng ủy phường Đông Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Đảng ủy phường đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân phường sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Trong đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.