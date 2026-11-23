Thượng tá Phan Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định cho các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp.

Sáng 23/11, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm và nâng loại lương cho quân nhân chuyên nghiệp đợt 2 năm 2026.

Trong số 115 quân nhân được xét đợt này, có 2 người được thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá, 13 người từ Thiếu tá lên Trung tá, 20 người từ Đại úy lên Thiếu tá, 3 người từ Thượng úy lên Đại úy, 7 người từ Trung úy lên Thượng úy và 4 người từ Thiếu úy lên Trung úy. 66 người còn lại được nâng bậc lương, thăng quân hàm và nâng loại lương.