Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: ACV

Hoàn tất các điều kiện, khai thác theo lộ trình

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) giai đoạn 1 dự kiến chính thức khai thác thương mại từ 0h ngày 24-12. Hiện nay, các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và chuẩn bị phương án vận hành đang được triển khai đồng thời để bảo đảm điều kiện đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết, công tác thi công xây dựng và chuẩn bị khai thác sân bay đang bước vào giai đoạn tổng lực. ACV đã xác định các mốc tiến độ cụ thể từ nay đến thời điểm đưa sân bay vào hoạt động, tập trung hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và chạy thử những kịch bản vận hành. Các công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tham gia khai thác.

Theo phương án của ACV, hoạt động khai thác được chia thành 3 giai đoạn, tương ứng với lịch bay mùa đông và mùa hè. Giai đoạn 1 từ ngày 24-12-2026 đến hết tháng 3-2027; giai đoạn 2 từ tháng 4 đến tháng 10-2027; từ tháng 10-2027, sân bay bước vào giai đoạn 3, tương ứng lịch bay mùa đông 2027-2028.

Trong giai đoạn đầu, khu vực cánh Tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách T1 dự kiến được đưa vào sử dụng. Sản lượng khai thác ban đầu khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay mỗi ngày. Từ tháng 12-2026 đến hết lịch bay mùa đông, ngày 27-3-2027, tổng sản lượng khai thác dự kiến tối đa 226 chuyến mỗi tuần, gồm 182 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Vietnam Airlines và Vietjet Air là hai hãng đăng ký khai thác tại Long Thành trong giai đoạn đầu. Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến triển khai các đường bay quốc tế với tổng tần suất 44 chuyến mỗi tuần, tối đa 8 chuyến mỗi ngày, kết nối với Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông và Manila.

Vietnam Airlines và Vietjet là những hãng đầu tiên đăng ký khai thác tại Long Thành trong giai đoạn đầu. Ảnh minh hoạ

Đối với mạng bay nội địa, Vietnam Airlines đăng ký đường bay Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến mỗi tuần, tương đương 4 chuyến mỗi ngày. Vietjet Air dự kiến khai thác tối đa 154 chuyến mỗi tuần trên 5 đường bay kết nối Long Thành với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Để chuẩn bị khai thác, Vietnam Airlines đã thống nhất với ACV tổ chức 2 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 12-2026. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, hãng dự kiến hoàn thiện lịch khai thác ban đầu vào đầu tháng 12-2026 và thực hiện chuyến bay ngay trong ngày đầu sân bay hoạt động.

Vietjet Air dự kiến bố trí một tàu bay Airbus A321 tại Long Thành ngay ngày đầu khai thác, thực hiện đường bay đến Hà Nội. Sang tuần thứ hai, hãng bổ sung tàu bay thứ hai, mở thêm các đường bay đến Hải Phòng và Vinh. Đến giữa tháng 1-2027, tàu bay thứ ba dự kiến được đưa vào khai thác, mở rộng kết nối tới Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc.

Như vậy, trong những tháng đầu vận hành, Long Thành sẽ từng bước mở rộng quy mô khai thác theo năng lực hạ tầng và kế hoạch của các hãng. Lịch bay chính thức dự kiến được ACV cập nhật trong tuần đầu tháng 12-2026.

Hành khách cần kiểm tra kỹ sân bay, tính toán hành trình

Cùng với việc chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, các dự án giao thông kết nối cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đại diện UBND thành phố Đồng Nai cho biết, các công trình liên quan trực tiếp đến kết nối sân bay như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 - thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường 25B, 25C đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2026. Riêng nút giao giữa đường Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý I-2027. Trong thời gian đầu, hành khách có thể kết nối từ Vành đai 3 qua đường 25C và các tuyến T1, T2 để vào sân bay.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh minh họa

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động sẽ tạo thêm lựa chọn cho người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, không phải hành khách nào tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận cũng thuận tiện hơn khi lựa chọn sân bay mới. Việc chọn điểm khởi hành hoặc hạ cánh cần căn cứ vào nơi cư trú, điểm đến cuối cùng, giờ bay và điều kiện giao thông.

Với người dân khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực Thủ Đức, hoặc tại Đồng Nai như Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa, sân bay mới là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ kết nối qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Hành khách từ các địa phương phía Bắc đến Đồng Nai làm việc tại các khu công nghiệp hoặc tiếp tục hành trình tới Vũng Tàu, Hồ Tràm cũng có thể xem xét hạ cánh tại Long Thành.

Trong khi đó, người dân khu vực trung tâm và phía Tây thành phố Hồ Chí Minh như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân có thể vẫn thuận tiện hơn khi sử dụng sân bay Tân Sơn Nhất do khoảng cách di chuyển gần và có nhiều chuyến bay.

Đặc biệt, hành khách cần kiểm tra kỹ thông tin sân bay trên vé để tránh nhầm lẫn. Mã SGN là sân bay Tân Sơn Nhất, còn LTH là sân bay Long Thành.

Trước ngày khởi hành, hành khách nên kiểm tra lại thông tin vé, cập nhật thông báo của hãng hàng không và chủ động tính toán thời gian di chuyển, nhất là vào khung giờ cao điểm. Đây là những lưu ý cần thiết để lựa chọn sân bay phù hợp, hạn chế nguy cơ chậm chuyến và phát sinh chi phí không đáng có.