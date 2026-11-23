Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”. Ảnh: Tiến Vinh

Công trình được lấy nguyên mẫu do nhà điêu khắc Vũ Ngọc Khôi sáng tác năm 1978. Tượng đài khắc hoạ hình ảnh Bác Hồ với người chiến sĩ Biên phòng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Công trình là biểu tượng của lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào và trách nhiệm cho mỗi quân nhân, đó là không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh, Tượng đài “Nghe lời non nước” không chỉ là công trình có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống, nơi nhắc nhở các thế hệ cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm vinh dự của người lính mang quân hàm xanh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, gắn bó mật thiết với nhân dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.