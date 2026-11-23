Hành khách được miễn tiền vé trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá trong ngày 24-11. Ảnh: Transerco

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, việc miễn vé được triển khai theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố và Văn bản số 6562/UBND-ĐT ngày 23-11-2026 của UBND thành phố.

Hành khách được miễn tiền vé trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy trong ngày thứ ba 24-11.

Đối với xe buýt, hành khách sử dụng vé lượt được phát vé từ thiết bị bán vé trên xe hoặc mua vé qua ứng dụng "ThevegiaothongHN" và các ví điện tử được hệ thống chấp nhận mà không phải thanh toán. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé giấy dự phòng.

Các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội cũng miễn vé cho hành khách trong ngày 24-11. Ảnh: Tuấn Lương

Với đường sắt đô thị, hành khách có thể nhận vé lượt tại quầy bán vé hoặc sử dụng các hình thức vé điện tử qua ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ Visa và ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống. Các hình thức này đều được miễn tiền vé trong thời gian áp dụng chính sách.

Hành khách sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định vẫn thực hiện việc xác thực khi qua cửa kiểm soát bằng thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc mã QR tài khoản giao thông.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị vận tải và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội tổ chức triển khai, bảo đảm an toàn, thông suốt; theo dõi nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến phù hợp. Các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và nhà ga đường sắt đô thị.