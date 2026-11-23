Ngày 23/11, Công an xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ lớn tuổi làm việc với cán bộ công an, trình bày về mối quan hệ tình cảm với một người quen qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Theo Cục An ninh mạng, trước đó, vào sáng ngày 21/11, một người phụ nữ 66 tuổi (trú tại xã Hương Sơn) tìm đến một tiệm vàng ở tổ dân phố Phố Châu đề nghị bán ba chỉ vàng. Nhận thấy bà có biểu

Dù người phụ nữ khẳng định hai người đã yêu nhau một năm, nhưng qua kiểm tra thực tế, Đại úy Nguyễn Tài Đức - cán bộ Công an xã Hương Sơn - xác định cả hai mới chỉ trò chuyện qua mạng khoảng một tuần.

hiện tâm lý bất thường, trong khi con cháu đi cùng liên tục can ngăn nhưng không được, chủ tiệm vàng đã chủ động trình báo Công an xã Hương Sơn.

Khi được mời về trụ sở làm việc, người phụ nữ vẫn một mực nhờ cán bộ Công an hỗ trợ bán vàng để chuyển 5 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hoa theo yêu cầu của "bạn trai".

Bà cho biết, đang có mối quan hệ tình cảm với một nam ca sĩ nổi tiếng quen qua mạng xã hội. Nắm bắt tâm lý sống đơn thân của bà, đối tượng này thường xuyên nhắn tin hỏi han, gửi hình ảnh thân mật và hứa hẹn vài tháng nữa sẽ về Việt Nam tổ chức đám cưới.

Hình ảnh cắt từ video.

Gần đây, "bạn trai" thông báo gửi một kiện hàng quan trọng từ nước ngoài về tận nhà cho bà, kèm theo yêu cầu phải chuyển trước 5 triệu đồng tiền phí vận chuyển. Dù không biết bên trong món quà có gì, bà vẫn tin tưởng tuyệt đối và khẳng định sẵn sàng tự chịu trách nhiệm nếu mất tiền.

Để giúp người phụ nữ nhận ra sự thật, Đại úy Nguyễn Tài Đức đã trực tiếp dùng hai chiếc điện thoại để đối chiếu tài khoản mạng xã hội đang trò chuyện với bà và trang cá nhân chính thức có tích xanh của nam ca sĩ. Kết quả cho thấy tài khoản mạo danh mới chỉ được lập vỏn vẹn một ngày. Trong lúc làm việc tại trụ sở Công an, đối tượng vẫn liên tục gửi hình ảnh kiện hàng đưa lên máy bay và video quá trình vận chuyển nhằm thao túng tâm lý nạn nhân.

Cán bộ Công an đã phân tích rõ thủ đoạn kẻ gian thường đóng cùng lúc nhiều vai - vừa làm người yêu, vừa giả danh nhân viên giao hàng - đồng thời đề nghị bà gọi điện trực tiếp cho đối tượng để kiểm chứng. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, trước câu hỏi của người phụ nữ, người đàn ông chỉ nói "xin chào" rồi im lặng khoảng 30 giây và vội vàng cúp máy.

Ngay sau đó, đối tượng chuyển sang nhắn tin nhưng lại để lộ sơ hở nghiêm trọng do nhầm lẫn kịch bản (copy-paste nhầm mẫu tin nhắn lừa đảo nạn nhân nam giới) khi gọi người phụ nữ 66 tuổi là "Anh yêu", "chồng yêu dấu của em".

Vài giây sau, phát hiện sai sót, kẻ gian mới vội sửa lại cách xưng hô và liên tục thúc giục bà trở về nhà khi biết bà đang có mặt tại trụ sở Công an xã Hương Sơn. Khi được yêu cầu gọi video để xác minh danh tính, đối tượng lập tức từ chối.

Hình ảnh Facebook mạo danh người nổi tiếng lừa đảo trên mạng. Ảnh cắt từ clip,

Sau gần 3 tiếng kiên trì giải thích, đối chiếu dữ liệu và cho xem các video cảnh báo về thủ đoạn lừa tình trực tuyến, lực lượng Công an đã giúp người phụ nữ tỉnh ngộ, từ bỏ ý định bán vàng và cam kết sẽ tham vấn cơ quan chức năng nếu gặp tình huống tương tự.

Theo Đại úy Nguyễn Tài Đức, việc ngăn chặn kịp thời vụ bán 3 chỉ vàng mới chỉ là bước đầu. Với kịch bản lừa đảo tình cảm xuyên quốc gia, khoản phí 5 triệu đồng ban đầu chỉ là phép thử; một khi nạn nhân sập bẫy và tiếp tục bị cô lập khỏi gia đình, các đối tượng sẽ liên tục viện cớ thu thêm các loại phí thông quan, thuế, hoặc dụ dỗ đầu tư tài chính ảo, khiến nạn nhân có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Qua sự việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân - đặc biệt là người cao tuổi và phụ nữ sống đơn thân - cần nâng cao cảnh giác trước những lời kết bạn, tán tỉnh từ các tài khoản mạng xã hội tự xưng là người nổi tiếng, doanh nhân hoặc quân nhân nước ngoài.

Tuyệt đối không chuyển tiền phí nhận quà, phí hải quan hay tham gia đầu tư tài chính theo hướng dẫn của người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân thực tế.