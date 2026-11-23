Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu xem trưng bày thành tựu 80 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lê Nữ Thùy Dương trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Sỹ Trường trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)