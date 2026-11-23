Sáng 23/11, trong chương trình công tác tại tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa quân dân tại Liên khu dân cư gồm các thôn, bản: Mường So, Tây Sơn, Tây An, Nà Củng, Tân Uyên, Vàng Bâu, Huổi Én thuộc xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Cùng dự Ngày hội có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa quân dân tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: CP

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cơ sở, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Năm 2026 càng có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở các khu dân cư được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Với Lai Châu - một trong những cái nôi của nghệ thuật xòe Thái, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ngày hội hôm nay càng mang ý nghĩa sâu sắc.

Theo Phó Thủ tướng, điều đáng trân trọng là những thành quả ấy chủ yếu được tạo nên bằng chính sức lao động, sự đoàn kết, đồng lòng của bà con; bằng vai trò gắn kết của các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, già làng, trưởng bản và tình quân dân keo sơn với Bộ đội Biên phòng.

Phó Thủ tướng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: CP

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đang nỗ lực để người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân.

Từ ý nghĩa đó, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh Lai Châu, xã Phong Thổ và liên khu dân cư vùng Mường So tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đông đảo bà con nhân dân dự Ngày hội. Ảnh: CP

Cụ thể, trước hết, cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; nói để dân nghe, làm để dân tin. Cán bộ về bản phải hiểu tiếng nói, phong tục tập quán của đồng bào, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò của mỗi người dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Phó Thủ tướng mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với Bộ đội Biên phòng, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. "Mỗi người dân là một cột mốc sống của Bộ đội Biên phòng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng tặng quà Liên khu dân cư. Ảnh: CP

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên cương, việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc cần được quan tâm thường xuyên. Các thôn, bản tiếp tục xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín dị đoan.

Đối với phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của đồng bào; khuyến khích thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo sinh kế để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Cán bộ khuyến nông cần thực sự gần dân, cầm tay chỉ việc, làm mẫu ngay trên ruộng, vườn để bà con tận mắt thấy, tận tay làm và áp dụng vào sản xuất.

Đồng thời, khuyến khích người dân liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng sản phẩm OCOP từ nông sản và ẩm thực đặc trưng của thôn, bản. Lãnh đạo tỉnh, xã cần quan tâm đầu tư thủy lợi, giao thông nội đồng, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, quyết tâm trong năm 2027 giảm mạnh số hộ nghèo, cận nghèo, tăng số hộ khá và hộ giàu.

Liên khu dân cư tặng quà Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: CP

Một nhiệm vụ quan trọng khác là giữ rừng, bảo vệ nguồn nước, chủ động phòng, chống thiên tai và phát triển du lịch cộng đồng. Phó Thủ tướng lưu ý, giữ rừng đầu nguồn chính là giữ nguồn nước cho ruộng Mường So, giữ bình yên cho bản làng trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Với cảnh quan thung lũng, cánh đồng lúa, những ngôi nhà sàn, điệu xòe, ẩm thực Thái và nghề dệt thổ cẩm, Mường So có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển du lịch phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể và đối tượng trực tiếp hưởng lợi; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn không gian thôn bản, nhà sàn, lễ hội, nghề thủ công, không sân khấu hóa làm mất đi những giá trị linh thiêng của văn hóa địa phương.