Du khách chật cứng tại cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn, sáng 24/11.

Trong lần đầu đến Hà Nội, hai du khách Ba Lan Marta (35 tuổi) và Przemek (32 tuổi) không khỏi bất ngờ trước cảnh đông đúc quanh hồ Gươm. Cặp đôi cho biết có phần bối rối, choáng ngợp khi chứng kiến đông đảo người dân và du khách tập trung tại đây.

"Đi dọc hồ Gươm, tôi được biết hôm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam. Thật thú vị khi được chứng kiến nhiều người cùng tụ họp tại một địa điểm", Przemek nói với Tri Thức - Znews.

Sau chuyến du lịch Phú Quốc, Marta và Przemek đến Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của họ tại Việt Nam trước khi trở về Ba Lan.

Du khách Ba Lan Przemek (áo tím) chụp ảnh tại hồ Gươm.

Từ sáng 24/11, dù trời có mưa lất phất và thời tiết khá lạnh, người dân, du khách vẫn đổ về khu vực hồ Gươm tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, quảng trường trước tượng đài vua Lý Thái Tổ cùng các không gian trải nghiệm tại Quảng trường phía Đông, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 Hàng Dầu) đều tập trung đông du khách.

Hướng dẫn viên Phạm Thanh Tùng của Hava Travel dẫn đoàn 30 khách Philippines đến hồ Gươm. Ngay khi đoàn đáp xuống sân bay Nội Bài, hướng dẫn viên đưa họ đến đây để trải nghiệm không khí lễ hội.

"Nhiều thành viên trong đoàn tỏ ra hào hứng khi được chứng kiến khu vực trung tâm Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp ngay trong ngày đầu đặt chân đến Thủ đô", anh nói.

Không chỉ đưa khách đến các điểm tham quan nổi tiếng của Hà Nội như thường lệ, Thanh Tùng còn giới thiệu với họ "Ngày Tết văn hóa" đầu tiên của Việt Nam. Theo anh, đây là dịp để du khách tìm hiểu thêm về phong tục, di sản và các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt.

Đoàn 30 du khách Philippines vừa đáp máy bay đến Hà Nội đã có mặt tại hồ Gươm.

Tại cửa hàng mới của Kem Tràng Tiền trên phố Hàng Bài, dòng người nối dài từ khu vực gọi món đến quầy nhận hàng. Phía ngoài, xe máy dựng kín vỉa hè trước cửa hàng.

Nguyễn Thu Trang, 25 tuổi, ở phường Cầu Giấy, cho biết cô dậy từ 6h, chuẩn bị áo dài rồi đến hồ Gươm. Sau khoảng 30 phút xếp hàng, cô mới mua được kem Tràng Tiền.

"Tôi đến hồ Gươm từ sáng sớm và ghé cửa hàng Kem Tràng Tiền. Dù phải chờ khoảng 30 phút mới mua được kem, tôi vẫn muốn thử món ăn quen thuộc này mỗi khi có dịp đến khu vực phố cổ", Trang nói.

Cửa hàng Kem Tràng Tiền chật cứng du khách từ trong ra ngoài.

Không gian nghệ thuật ngoài trời tại Quảng trường phía Đông hồ Gươm cũng thu hút đông người dừng chân, tìm hiểu về di sản, làng nghề và phố nghề Hà Nội.

Từ ngày 21 đến 24/11, khu vực hồ Hoàn Kiếm và Vườn hoa Lý Thái Tổ diễn ra chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Du khách có thể theo dõi các màn diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tìm hiểu sản phẩm làng nghề và thưởng thức ẩm thực Hà Nội.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội miễn phí vé tham quan 6 điểm di tích trong hai ngày 23 và 24/11, gồm: Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây), Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ) và Đình Kim Ngân (số 42 Hàng Bạc).

Các khu vực xung quanh hồ Gươm đều ken đặc người dân và du khách trong ngày Văn hóa Việt Nam.

Trong 10 tháng của năm 2026, Hà Nội đón 30,52 triệu lượt khách, tăng 7,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 7,64 triệu lượt, tăng 22,4%; khách nội địa đạt 22,88 triệu lượt, tăng 3,1%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 12,41%.

Trong 2 tháng cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu đón thêm 5,79 triệu lượt khách, tạo nguồn thu khoảng 35.405 tỷ đồng. Thành phố kỳ vọng công suất phòng khách sạn đạt 75% trong giai đoạn này, đưa mức bình quân cả năm lên 68,54%.

Để thúc đẩy tăng trưởng, thành phố tập trung xúc tiến tại các thị trường quốc tế trọng điểm, ưu tiên Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.

Ngành du lịch cũng tăng cường hợp tác với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú; đẩy mạnh quảng bá điểm đến trên các chuyến bay và nghiên cứu giới thiệu văn hóa, làng nghề, sản phẩm đặc trưng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Các "nàng thơ" mặc áo dài chụp ảnh với xích lô, vườn hoa cẩm tú cầu bên hồ Gươm.