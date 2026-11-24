Thông điệp ấy gợi mở một cách tiếp cận sâu sắc đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với Hà Nội: Xây dựng một Thủ đô văn hiến, sáng tạo từ chính sức sống văn hóa của mỗi người dân.

Văn hóa bắt đầu từ cuộc sống của nhân dân

Hãy hình dung một buổi sáng cuối tuần ở Hà Nội, khi cha mẹ đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tìm hiểu về truyền thống hiếu học của cha ông; ở một làng nghề ngoại thành, những người thợ truyền cho thế hệ trẻ bí quyết làm nên một sản phẩm thủ công; bên hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách cùng thưởng thức một chương trình nghệ thuật. Những hoạt động tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy cho thấy văn hóa không phải là điều gì xa xôi. Văn hóa hiện diện trong cách con người học hỏi, sáng tạo, ứng xử với nhau và gắn bó với nơi mình sinh sống.

Đó cũng là điều khiến tôi đặc biệt tâm đắc khi đọc bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Trong 5 định hướng lớn được nêu tại buổi lễ, định hướng về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân đã làm rõ một vấn đề có ý nghĩa căn bản: “Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa”.

Phần trình diễn Dân ca quan họ Bắc Ninh (UNESCO ghi danh năm 2009) trên sân khấu chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Duy Khánh

80 năm trước, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, khi nền độc lập non trẻ của đất nước đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng ấy gắn với mong muốn người dân được tự do, học hành, làm chủ cuộc sống. Từ những lớp Bình dân học vụ đến các hoạt động văn học, nghệ thuật trong kháng chiến, văn hóa đã góp phần nâng cao dân trí, quy tụ lòng người, biến khát vọng độc lập thành sức mạnh chung của cả dân tộc.

Hà Nội là một minh chứng sinh động cho điều đó. Bản sắc Thăng Long - Hà Nội không chỉ được tạo nên bởi Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những mái đình cổ hay các công trình kiến trúc có giá trị. Bản sắc ấy còn được gìn giữ qua bàn tay của người thợ gốm Bát Tràng, người dệt lụa Vạn Phúc, qua tiếng hát ca trù, nếp sinh hoạt của các làng quê và cách ứng xử thanh lịch, nghĩa tình của người dân nơi đây. Di sản vật thể có thể được bảo vệ bằng kỹ thuật tu bổ, nhưng sức sống của văn hóa chỉ có thể được duy trì bằng tình yêu, tri thức và sự thực hành của con người.

Vì thế, trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cần coi cộng đồng không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, vận động mà là đối tác có tiếng nói thực chất. Người dân phải được tham gia xác định những giá trị cần bảo vệ, bàn bạc cách thức phát huy di sản và được hưởng lợi chính đáng từ công sức gìn giữ, trao truyền của mình. Một làng nghề không thể phát triển bền vững nếu khách du lịch ngày càng đông nhưng người làm nghề lại không đủ sống bằng nghề. Một lễ hội khó duy trì bản sắc nếu cộng đồng địa phương dần mất đi vai trò trong việc tổ chức lễ hội của chính mình.

Đặt nhân dân ở nơi bắt đầu của chính sách văn hóa chính là xuất phát từ nhu cầu, sáng kiến, kinh nghiệm và năng lực của người dân. Các cơ quan quản lý cần dành nhiều hơn thời gian lắng nghe cộng đồng, đối thoại với người sáng tạo, tìm hiểu những thay đổi trong nhu cầu văn hóa của xã hội. Từ đó, chính sách mới có khả năng đi vào cuộc sống một cách tự nhiên và lâu bền.

Để mỗi người dân đều có cơ hội sống một đời sống văn hóa phong phú...

Một nội dung rất đáng chú ý trong bài phát biểu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: “Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế”.

Hai chữ “cụ thể” ở đây có ý nghĩa đặc biệt. Quyền văn hóa sẽ khó trở thành hiện thực nếu một người lao động không có thời gian hoặc điều kiện đến nhà hát; một em nhỏ không có thư viện gần nhà; một người khuyết tật gặp trở ngại khi vào bảo tàng; một nghệ nhân cao tuổi muốn truyền nghề nhưng thiếu người học, thiếu nơi thực hành. Những rào cản về chi phí, khoảng cách địa lý, thời gian, khả năng tiếp cận thông tin và điều kiện cơ sở vật chất cần được nhận diện đầy đủ trong xây dựng chính sách.

Hà Nội có lợi thế lớn khi tập trung nhiều thiết chế văn hóa, di sản, cơ sở đào tạo nghệ thuật và đội ngũ sáng tạo. Song, lợi thế ấy chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi cơ hội tiếp cận văn hóa được mở rộng tới mọi người, từ cư dân phố cổ, các khu đô thị mới đến người dân ở các xã ngoại thành, người lao động tại các khu công nghiệp và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cần hình dung một mạng lưới không gian văn hóa của Thủ đô, nơi bảo tàng, thư viện, nhà hát, trường học, công viên, nhà văn hóa và các không gian sáng tạo có thể kết nối với nhau. Những chương trình nghệ thuật lưu động, các buổi giới thiệu sách, hoạt động giáo dục di sản, lớp học thủ công, chương trình trải nghiệm dành cho trẻ em có thể được tổ chức thường xuyên, phù hợp với nhu cầu từng cộng đồng. Việc mở rộng giờ hoạt động của một số thiết chế, cải thiện giao thông tiếp cận, xây dựng nội dung dễ hiểu, có phương án hỗ trợ người khuyết tật cũng quan trọng không kém việc xây dựng thêm các công trình mới.

Công nghệ số cũng mở ra khả năng giảm bớt khoảng cách trong tiếp cận văn hóa. Hà Nội có thể phát triển nguồn học liệu về lịch sử, di sản Thăng Long, các bộ sưu tập số, bản đồ văn hóa, chương trình giới thiệu nghệ thuật trực tuyến để người dân chủ động tìm hiểu và sử dụng. Nhưng công nghệ không thay thế được hoàn toàn những trải nghiệm trực tiếp, những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, sự rung động trước một tác phẩm nghệ thuật hay niềm vui khi cùng nhau sáng tạo. Điều cần hướng tới là sự bổ trợ giữa không gian số và đời sống văn hóa thực, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sáng tạo.

Trong phát triển công nghiệp văn hóa, cũng cần lưu ý rằng thị trường có thể đem đến nhiều sản phẩm hấp dẫn nhưng không phải mọi nhu cầu văn hóa đều được đáp ứng bằng cơ chế thị trường. Những chương trình giáo dục nghệ thuật cho trẻ em, hoạt động bảo tồn nghệ thuật truyền thống, dịch vụ thư viện công cộng hay cơ hội thưởng thức nghệ thuật của người có thu nhập thấp vẫn cần sự quan tâm thích đáng của Nhà nước và sự chung tay của xã hội.

Xây dựng một thành phố có đời sống văn hóa phong phú, bởi vậy, không chỉ là tăng số lượng sự kiện hay thu hút thêm du khách, mà còn là tạo điều kiện để mọi cư dân được học hỏi, sáng tạo, thưởng thức cái đẹp và có những mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp hơn. Đó là phương diện rất thiết thực của chất lượng sống đô thị.

Lấy sự chuyển biến trong đời sống người dân làm thước đo

Trong định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Đánh giá kết quả phải dựa vào giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng”.

Quan điểm ấy đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ nội dung mà cả phương pháp đánh giá chính sách văn hóa. Một thư viện đẹp nhưng ít người sử dụng, một nhà văn hóa khang trang nhưng thiếu hoạt động, một lễ hội đông người nhưng cộng đồng không được hưởng lợi tương xứng đều đặt ra câu hỏi về hiệu quả đầu tư. Ngược lại, một câu lạc bộ nhỏ có thể đem lại giá trị lớn nếu giúp người cao tuổi sống vui khỏe, trẻ em phát triển năng khiếu, các gia đình thêm gắn bó và những người mới đến có cơ hội hòa nhập với cộng đồng.

Đối với Hà Nội, khi không gian đô thị phát triển và nhu cầu của cư dân ngày càng đa dạng, cần đưa những tiêu chí về văn hóa vào quá trình xây dựng quy hoạch và tổ chức đời sống đô thị. Mỗi khu dân cư cần có điều kiện cho người dân gặp gỡ, sinh hoạt, đọc sách, tập luyện thể thao và tham gia hoạt động nghệ thuật. Khi xem xét phương án sử dụng các không gian công cộng hoặc tái sử dụng những cơ sở phù hợp, nên đánh giá cả giá trị xã hội mà các hoạt động văn hóa có thể đem lại, bên cạnh hiệu quả kinh tế và những nhu cầu thiết yếu khác.

Việc đầu tư cho văn hóa ở cơ sở cũng cần chuyển trọng tâm từ xây dựng công trình sang bảo đảm chất lượng vận hành. Nhà văn hóa cần có người am hiểu cộng đồng, biết tổ chức hoạt động, kết nối nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà trường và các nhóm cư dân. Cần có kinh phí phù hợp để duy trì chương trình, cơ chế khuyến khích sáng kiến từ cơ sở và phương thức tiếp nhận phản hồi của người sử dụng. Khi người dân được tham gia thiết kế hoạt động, họ sẽ có thêm động lực để gắn bó và chủ động gìn giữ không gian chung.

Đặc biệt, trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, điều quan trọng là biến các chuẩn mực văn hóa thành cách ứng xử tự giác. Từ thái độ của cán bộ khi giải quyết công việc của dân đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nhường đường, tôn trọng không gian chung, giúp đỡ người gặp khó khăn, mỗi hành vi đều góp phần tạo dựng niềm tin và bản sắc của thành phố. Văn hóa công vụ và chất lượng phục vụ nhân dân cũng là những biểu hiện không thể thiếu của một đô thị văn minh.

Ngày 24-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi nhắc những hoạt động rất giản dị: “Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội”. Điều đáng quý của Ngày Văn hóa Việt Nam là mỗi người đều có thể tìm thấy một cách tham gia phù hợp với mình. Hà Nội có thể từ ngày hội ấy khơi nguồn những sáng kiến lâu dài, để việc đến thư viện, thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu di sản và tham gia sinh hoạt cộng đồng trở thành một phần tự nhiên của đời sống.

Một Hà Nội văn hiến không chỉ được nhận diện qua những di sản nghìn năm tuổi; một Hà Nội sáng tạo không chỉ được biết đến qua những sự kiện nghệ thuật quy mô lớn. Chiều sâu văn hóa của Thủ đô còn được thể hiện trong ánh mắt háo hức của một em nhỏ khi đến bảo tàng, niềm vui của người thợ khi nghề truyền thống được tiếp nối, sự an tâm của người cao tuổi trong một khu dân cư nghĩa tình. Những điều bình dị ấy chính là lý do để chúng ta xây dựng và thực hiện các chính sách văn hóa. Bởi nhân dân là nơi văn hóa bắt đầu, là người làm nên sức sống của văn hóa và cũng là đích đến của mọi nỗ lực phát triển văn hóa.