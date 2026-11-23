Trang Defense Express cho biết, vào tháng 3/2025, báo chí quốc tế biết rằng Việt Nam đã chế tạo được bản sao pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Liên Xô , ban đầu được đặt tên là PTH-122, và hiện nay mang số hiệu PTH-01.

Một năm rưỡi sau, tốc độ sản xuất hiện tại của pháo tự hành PTH-01 đã được công bố.

Cụ thể hơn, những hình ảnh được công bố trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy quy trình sản xuất 4 tổ hợp pháo tự hành PTH-01 tại nhà máy quốc phòng Z189 của Việt Nam.

Đồng thời theo nhận xét những khẩu pháo tự hành của Việt Nam này khác với nguyên mẫu 2S1 Gvozdika của Liên Xô ở chỗ thiết kế tháp pháo được sửa đổi đôi chút.

Bên cạnh đó còn có thêm các phao nổi bên hông lấy từ XCB-01 (một phiên bản nội địa của xe chiến đấu bộ binh BMP-1 từ thời Liên Xô), và một phiên bản cải tiến của động cơ diesel YaMZ-238.

Công nghệ đơn giản hóa được sử dụng để sản xuất tháp pháo PTH-01, không cần dập và đúc như trường hợp chế tạo loại 2S1 Gvozdika tại Liên Xô trước kia.

Có một hình ảnh được công bố cho thấy nguyên mẫu PTH-01 đã trải qua các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật.

Thời điểm và số lượng các mẫu sản xuất hàng loạt của loại pháo tự hành này được đưa vào thành phần tác chiến vẫn chưa được tiết lộ. Quân đội Việt Nam cũng đang sở hữu một số lượng nhất định pháo tự hành 2S1 Gvozdika nguyên bản.

Tờ Defense Express từ lâu đã chú ý những gì được trưng bày vào năm 2025 tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam, cho thấy Việt Nam bắt đầu chế tạo các phiên bản tương tự vũ khí của Liên Xô, ví dụ như xe chiến đấu bộ binh BMP-1 hoặc pháo tự hành 2S1 Gvozdika.

Điều này được coi là một bước tiến, hướng tới việc đạt được sự tự chủ kỹ thuật quân sự của Việt Nam

Thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận.