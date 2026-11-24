Từ diễn đàn quốc tế nhìn nhận những chuyển động của nhà hát thế giới

Diễn đàn do Liên minh Nghệ thuật Biểu diễn Thế giới (WAPA) tổ chức, quy tụ hơn 400 đại biểu từ gần 60 tổ chức nghệ thuật thuộc hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các thảo luận tập trung vào đổi mới mô hình nhà hát, phát triển khán giả, ứng dụng công nghệ, liên ngành và hợp tác quốc tế, cho thấy xu hướng phát triển nhà hát thành thiết chế văn hóa năng động, sáng tạo, gắn kết cộng đồng.

Vai trò nhà hát ngày càng mở rộng, gắn biểu diễn với giáo dục thẩm mỹ và phát triển công chúng. Phòng hòa nhạc Vienna (Áo) cho thấy hiệu quả của việc đa dạng hóa hoạt động, giáo dục nghệ thuật và ứng dụng dữ liệu nghiên cứu khán giả. Với khoảng 900 sự kiện, 600.000 lượt khách mỗi năm, mô hình này khẳng định vai trò trung tâm của công chúng.

Màn nghệ thuật chào mừng của các em nhỏ Dàn hợp xướng Giao hưởng Bắc Kinh tại Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026.

Xu hướng thứ hai là phát triển mô hình “nhà hát không tường rào”, đưa nghệ thuật đến quảng trường, trường học và không gian công cộng. Kinh nghiệm từ Trung tâm Nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc), Trung tâm Văn hóa Cung điện Tự do (Argentina) và Lễ hội Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc) cho thấy sức lan tỏa của các chương trình ngoài trời, miễn phí và trải nghiệm cộng đồng, giúp nhà hát gắn kết hơn với đời sống đô thị.

Xu hướng thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ nhập vai và nền tảng trực tuyến trong sáng tạo, tổ chức và phổ biến nghệ thuật. Tuy nhiên, công nghệ cần đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế trải nghiệm trực tiếp và sáng tạo của con người; đồng thời phải bảo đảm bản quyền, quyền lợi nghệ sĩ và thù lao sáng tạo.

Xu hướng thứ tư, thúc đẩy nghệ thuật liên ngành, kết hợp truyền thống với hiện đại, giao thoa âm nhạc, sân khấu, múa, nghệ thuật thị giác và công nghệ. Tiêu biểu, Opera Siam (Thái Lan) đưa âm nhạc truyền thống vào opera phương Tây, khai thác các vấn đề đương đại qua tác phẩm kinh điển. Kinh nghiệm này cho thấy đổi mới không đồng nghĩa với từ bỏ truyền thống, mà là kết hợp tinh hoa nghệ thuật thế giới với bản sắc dân tộc để tạo dấu ấn riêng và mở rộng giao lưu quốc tế.

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc do các nghệ sĩ Nhà hát Hồ Gươm thực hiện tại Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026.

Xu hướng khác là tăng cường hợp tác quốc tế, đồng sản xuất và đào tạo nhân lực thông qua trao đổi nghệ sĩ, chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Mô hình Trung tâm Nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc) cho thấy hiệu quả của mạng lưới hợp tác bền vững. Phát triển nhà hát cũng đòi hỏi bảo đảm tài chính, cải thiện điều kiện làm việc và mở rộng tiếp cận nghệ thuật.

Nhà hát Hồ Gươm trong dòng chảy đổi mới của nghệ thuật biểu diễn

Những xu hướng phát triển của nhà hát thế giới mang đến nhiều gợi mở cho Nhà hát Hồ Gươm - một thiết chế nghệ thuật hiện đại tại Thủ đô, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ biểu diễn, đáp ứng yêu cầu tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao. Nhà hát cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới do World Travel Awards bình chọn.

Với lợi thế về vị trí và điều kiện kỹ thuật, Nhà hát Hồ Gươm có tiềm năng kết nối các nguồn lực nghệ thuật trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển của nhà hát không chỉ được quyết định bởi quy mô, kiến trúc hay trang thiết bị mà còn ở chất lượng nghệ thuật, bản sắc chương trình, năng lực sáng tạo và khả năng thu hút công chúng. Tại Diễn đàn, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm nhấn mạnh: nhà hát dù hiện đại đến đâu cũng khó hoàn thành sứ mệnh nếu thiếu công chúng. Vì vậy, phát triển khán giả cần trở thành trọng tâm chiến lược, nhất là khi công nghệ và các phương tiện giải trí mới đang làm thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm trình bày tham luận tại Diễn đàn Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh 2026.

Từ thực tiễn quốc tế, Nhà hát Hồ Gươm cần nghiên cứu nhu cầu từng nhóm công chúng để đa dạng hóa chương trình, bên cạnh opera, ballet, giao hưởng và thính phòng; chú trọng hoạt động giáo dục, trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh, sinh viên, gia đình và khán giả trẻ. Đồng thời, xây dựng chiến lược phát triển khán giả lâu dài, lấy mức độ tiếp cận, hình thành thói quen thưởng thức và gắn kết công chúng làm thước đo hiệu quả.

Một định hướng quan trọng là phát huy cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao năng lực sáng tạo và sản xuất nghệ thuật, trong đó xây dựng Dàn nhạc Giao hưởng Hồ Gươm làm lực lượng nòng cốt. Đây là nền tảng để Nhà hát chủ động sản xuất chương trình, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đào tạo nghệ sĩ và kết hợp âm nhạc kinh điển thế giới với sáng tác Việt Nam, dân ca, nhạc cụ truyền thống, tạo bản sắc riêng.

Cùng với đó, hợp tác quốc tế cần chuyển từ biểu diễn đơn lẻ sang các dự án chuyên sâu, bền vững. Quan hệ với Opéra Royal de Versailles (Pháp), Teatro Massimo Palermo (Italia)… tạo điều kiện mở rộng trao đổi nghệ sĩ, chuyên gia, đồng sản xuất, lưu diễn hai chiều và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Đặc biệt, Teatro Massimo Palermo cũng là thành viên WAPA, mở thêm cơ hội kết nối đối tác và triển khai các dự án hợp tác chuyên sâu. Qua đó, Nhà hát vừa tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, vừa quảng bá nghệ thuật Việt Nam ra quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng sản xuất và vị thế.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ quốc tế tại chương trình “Chung một vầng mây” tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bên cạnh hợp tác quốc tế, Nhà hát Hồ Gươm cần tăng cường gắn kết với không gian văn hóa đô thị thông qua mô hình “nhà hát không có tường rào”, với các chương trình biểu diễn phù hợp tại không gian công cộng, trường học và địa điểm văn hóa của Hà Nội. Cách làm này góp phần mở rộng phạm vi phục vụ, đưa nghệ thuật đến gần công chúng và thu hút khán giả mới, đồng thời không thay thế chức năng biểu diễn chuyên nghiệp tại Nhà hát.

Chuyển đổi số cần được đẩy mạnh thông qua phát triển truyền thông, kho tư liệu, ghi hình, giao lưu trực tuyến và ứng dụng dữ liệu nghiên cứu công chúng, qua đó mở rộng tiếp cận nghệ thuật nhưng vẫn lấy chất lượng và trải nghiệm trực tiếp làm trung tâm.

Đồng thời, Nhà hát Hồ Gươm cần hoàn thiện quản trị chuyên nghiệp, linh hoạt; đánh giá hiệu quả trên các phương diện nghệ thuật, tài chính, tiếp cận công chúng và đóng góp xã hội. Việc đa dạng hóa nguồn thu, tăng cường liên kết và huy động nguồn lực sẽ tạo nền tảng phát triển bền vững.

Khẳng định bản sắc trong hội nhập quốc tế

Diễn đàn cho thấy xu hướng chuyển đổi của các nhà hát dưới tác động của công nghệ, hoạt động liên ngành, hợp tác quốc tế và yêu cầu phục vụ cộng đồng.

Đối với Nhà hát Hồ Gươm, đây là cơ sở định hướng phát triển, phát huy lợi thế về cơ sở vật chất, vị trí trung tâm Thủ đô, hợp tác quốc tế và định hướng xây dựng Dàn nhạc Giao hưởng Hồ Gươm để nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và biểu diễn. Trong đó, cần lấy công chúng làm trung tâm, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, phát huy bản sắc Việt Nam và thích ứng với thời đại.