Thay mặt Ban tổ chức, Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và văn hóa, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Chương trình.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật phát biểu: "Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức chương trình nghệ thuật "Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền" với thông điệp "Tôn vinh bản sắc – Tiếp nối di sản – Bồi đắp sức mạnh Việt Nam".

Thay mặt Ban Tổ chức, tôi trân trọng chào mừng và cảm ơn quý vị đã có mặt hôm nay để cùng chúng tôi thưởng thức những làn điệu quê hương và chia sẻ tình yêu dành cho văn hóa dân tộc".

Trong phát biểu của mình, Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật khẳng định: "Đúng ngày này, tám mươi năm trước, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Tám mươi năm đã qua, lời căn dặn ấy vẫn soi đường cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh để đất nước đi xa bắt nguồn từ văn hóa, từ bản lĩnh và phẩm giá của con người Việt Nam. Sức mạnh ấy hiện lên trong lòng yêu nước, trong tình đồng bào lúc gian khó, trong tinh thần tự chủ, tự cường và ý chí vươn lên.

Gìn giữ và phát huy sức mạnh ấy có thể bắt đầu từ những việc gần gũi. Ta có thể trân trọng hơn những người đang gìn giữ di sản, tạo thêm dịp để các em nhỏ và các bạn trẻ được nghe, được học một làn điệu quê hương. Qua chương trình hôm nay, Báo Thể thao và Văn hóa mong góp phần đưa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào đời sống bằng những việc làm cụ thể như thế.

Từ câu quan họ đằm thắm của miền Bắc, những làn điệu dân ca sâu lắng của miền Trung đến âm hưởng phóng khoáng, nghĩa tình của phương Nam, mỗi vùng đất gửi vào lời ca một tình cảm riêng. Khi những làn điệu ấy gặp nhau trên sân khấu, có lẽ mỗi chúng ta cũng sẽ bắt gặp một chút quê hương mình trong đó. Đôi khi, chỉ một câu hát cũng đủ gợi nhớ nơi ta đã lớn lên và mong được trở về".

Ảnh: Hòa Nguyễn

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật khẳng định: "Là cơ quan báo chí thuộc Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thể thao và Văn hóa luôn coi việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp là một phần trách nhiệm của mình. Qua từng trang báo và những chương trình như hôm nay, chúng tôi mong có thêm nhiều dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ gặp gỡ công chúng. Chúng tôi đặc biệt mong các bạn trẻ tìm thấy niềm vui khi nghe một câu hát xưa, thêm tự hào về văn hóa quê hương và muốn góp sức gìn giữ, tiếp nối những gì cha ông để lại".

Thay mặt Ban Tổ chức, Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật khẳng định trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo. Xin cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ủng hộ chương trình, cảm ơn các cơ quan, đơn vị, đối tác và những người đã tận tâm góp sức để chương trình được tổ chức hôm nay. Cảm ơn các nghệ nhân, nghệ sĩ đã mang đến sân khấu này tài năng và tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam.

Khán giả tại Nhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City, tỉnh Hưng Yên thưởng thức chương trình nghệ thuật Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền. Ảnh: Hòa Nguyễn

Thay mặt Ban Tổ chức, Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật trân trọng tuyên bố khai mạc chương trình nghệ thuật Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền.

Báo: Thể thao và Văn hóa