Ban tổ chức tặng hoa các cá nhân, đơn vị đồng hành sự kiện. Ảnh: XUÂN SƠN

Triển lãm “À! Quế Trà Leng” nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) do Bảo tàng Đà Nẵng chủ trì; đồng thời là sự kiện trọng tâm thuộc dự án truyền thông “Quế ơi quế à - À! Quế Trà Leng” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.

Du khách tham quan triển lãm. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại sự kiện, phim ngắn “Thớ sần” do nhóm sinh viên dự án sản xuất được trình chiếu nhằm quảng bá văn hóa và cây quế; kết hợp triển lãm tranh, ảnh tái hiện hình ảnh cây quế trong đời sống của cộng đồng ở vùng cao Trà Leng.

Bên cạnh đó là không gian trưng bày các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật trên chất liệu vỏ và gỗ quế Trà Leng, giới thiệu các sản phẩm chế biến từ quế; cùng các hoạt động trò chơi tương tác, trải nghiệm ẩm thực, workshop điêu khắc trên vỏ quế, làm nến thơm từ tinh dầu quế và chụp ảnh photobooth.

Những sản phẩm độc đáo từ quế Trà Leng được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: XUÂN SƠN

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá và tương tác trực tiếp, sự kiện hướng đến giúp người trẻ hiểu hơn về quế Trà Leng, từ đó khơi gợi sự quan tâm, trân trọng và ý thức gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/11.