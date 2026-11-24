Từ những câu hỏi của du khách

Ở sân vận động làng Tân Hóa tối 23/11, du khách cùng người dân thử làm pồi, món ăn truyền thống của người Nguồn. Cũng trong đêm khai mạc các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, lãnh đạo xã Kim Phú giới thiệu trang web du lịch mà địa phương đã chạy thử từ cuối tháng 10.

Lãnh đạo xã Kim Phú bấm nút ra mắt trang Web Visitkimphu.com

Ý tưởng làm web đến từ những câu hỏi ông Hoàng Tự Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Kim Phú - thường gặp khi trò chuyện với du khách. Từ Phong Nha đi đường nào? Đến Tân Hóa thì ngủ ở đâu, ăn gì?

Những thông tin ấy vốn nằm rải rác, khách nước ngoài lại cần nội dung bằng tiếng Anh. Ông Hùng dành các buổi tối sau giờ hành chính để mày mò dựng trang. Cán bộ xã kiểm tra thông tin về đường đi, giá cả và chỗ ở trước khi đăng.

“Kim Phú đẹp lắm, nhưng khó tìm thông tin” - ông Hùng nói về lý do bắt tay làm website. Trong đoạn clip giới thiệu trước lễ ra mắt, ông trực tiếp mời một nhóm khách nước ngoài ở Tân Hóa dùng thử. Họ quét mã QR, nghe thuyết minh bằng tiếng Anh và xem hướng dẫn đường đi trên điện thoại.

Ông Hùng trực tiếp mời một nhóm khách nước ngoài ở Tân Hóa dùng thử website do mình tự làm.

UBND xã quản lý website cùng bốn kênh Facebook, TikTok, YouTube và Instagram mang tên Visit Kim Phú. Các video ngắn kể chuyện hang động, món ăn và đời sống bản làng, còn trang web tập hợp thông tin để khách lên lịch đi, tìm cơ sở lưu trú và tham khảo giá.

Trợ lý AI “Hỏi về Kim Phú” giải đáp thắc mắc dựa trên nội dung xã đã kiểm tra. Địa phương cũng dự kiến đặt mã QR tại các điểm tham quan và cơ sở dịch vụ để khách nghe thuyết minh song ngữ hoặc xem bảng giá niêm yết.

Để du khách có thêm lý do ở lại

Kim Phú có hơn 60 hang động, phần lớn chưa đưa vào khai thác du lịch. Tú Làn, Rục Mòn, hồ Yên Phú và thung lũng Hung Trâu là những điểm đến tiêu biểu của xã miền núi phía tây Quảng Trị.

Hung Trâu - Kim Phú mùa nước nổi.

Riêng Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023. Dù vậy, nhiều khách xuất phát từ Đồng Hới hoặc Phong Nha vẫn khám phá hang động rồi quay về trong ngày. Các hộ làm homestay, phục vụ bữa cơm hay tổ chức trải nghiệm tại làng vì thế có ít cơ hội đón khách.

Một câu chuyện Tân Hóa có thể kể ngay từ đường làng là những chiếc thùng phuy sơn màu, trồng hoa trong dịp lễ hội. Đó cũng là loại thùng người dân dùng làm phao đỡ nhà khi nước lũ tràn về.

Những món ăn bản địa mà người dân Kim Phú giới thiệu đến du khách.

Tân Hóa có hơn 620 nhà phao. Từ cách cất giữ đồ đạc, trú ngụ qua mùa lũ, một số hộ đã đưa nhà phao vào làm homestay, để khách có thể ngủ lại và tìm hiểu cách người dân thích ứng với lũ.

Trong không gian ẩm thực dịp này, xã giới thiệu pồi của người Nguồn và bột nhúc của đồng bào Rục ở bản Yên Hợp. Theo UBND xã Kim Phú, bột làm từ thân cây nhúc từng là món ăn của người Rục và đã vắng bóng nhiều thập kỷ.

Tại lễ khai mạc, ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương muốn người dân trực tiếp giới thiệu những món ăn, câu hát và trò chơi mà họ gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khách Tây hào hứng với cách thức giã pồi của người dân trong đêm ra mắt website.

Với Visit Kim Phú, một du khách đang lên lịch khám phá Tú Làn có thể tính thêm một đêm ở Tân Hóa ngay từ lúc tra đường. Một đêm ấy cũng là cơ hội để người dân đón khách vào nhà, dọn một bữa cơm và kể câu chuyện về những chiếc nhà phao đã cùng họ qua bao mùa mưa lũ.