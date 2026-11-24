Trải nghiệm làm bánh truyền thống dân tộc.

Để văn hóa "bắt rễ" trong cộng đồng

Xuất phát từ mong muốn tập hợp những người yêu văn hóa truyền thống, Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật “Đặc sắc Văn Lang” đã ra đời, trở thành nơi gặp gỡ, thực hành và trao truyền vốn văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông.

Người khởi xướng, vận động thành lập Câu lạc bộ là chị Hoàng Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Lang. Từng có thời gian công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chị có điều kiện tìm hiểu, gắn bó với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Khi trở về địa phương, nhận thấy Văn Lang có đời sống văn hóa phong phú, với nhiều người am hiểu dân ca, điệu múa và phong tục của dân tộc mình, chị Dung trăn trở cần có một mô hình tập hợp rộng hơn để những vốn quý ấy được chia sẻ, thực hành thường xuyên.

Ngày 25/10/2025, Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật “Đặc sắc Văn Lang” chính thức ra mắt với 39 thành viên. Đến nay, số lượng hội viên tăng lên 46 người, thuộc 4 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông.

Ở thôn Đồng Tâm, xã Nghĩa Tá, Câu lạc bộ Páo Dung Nghĩa Tá cũng đang góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Dao Tiền. Tiền thân là Câu lạc bộ Páo Dung Bản Ca, thành lập năm 2021, Câu lạc bộ hiện có gần 30 thành viên, cùng gìn giữ và thực hành những nét văn hóa đặc sắc như hát Páo Dung, múa chuông, làm trang phục truyền thống...

Các làn điệu gắn với đời sống của đồng bào Dao được duy trì qua những buổi sinh hoạt, tập luyện và các dịp tham gia ngày hội văn hóa, giao lưu trong và ngoài tỉnh.

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động của Câu lạc bộ là sự quan tâm đến việc trao truyền cho thế hệ trẻ. Trẻ nhỏ được làm quen với tiếng Dao, học hát Páo Dung, tìm hiểu cách thêu sáp ong.

Trong mỗi gia đình, ông bà, cha mẹ cũng chủ động mặc trang phục truyền thống, giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc và đưa con cháu tham gia các hoạt động cộng đồng.

Anh Bàn Văn Duy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Páo Dung Nghĩa Tá, cho biết: Với mong muốn duy trì các làn điệu truyền thống, câu lạc bộ luôn tạo điều kiện để trẻ nhỏ tiếp xúc từ sớm. Người lớn tuổi có vốn hiểu biết, kinh nghiệm sẽ hướng dẫn cách hát, cách múa; lớp trẻ được khuyến khích tham gia, học từng câu hát, động tác. Khi đã yêu thích, việc đến câu lạc bộ không còn là sự vận động của người lớn mà trở thành nhu cầu tự thân của các em.

Trao truyền bản sắc, tiếp nối các thế hệ

Nếu câu lạc bộ ở khu dân cư tạo không gian để người dân gặp gỡ, thực hành văn hóa thì trường học lại là môi trường thuận lợi đưa các làn điệu, điệu múa truyền thống đến gần hơn với học sinh.

Tại phường Đức Xuân, hoạt động múa quạt chầu Then được tổ chức ở các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Trong giờ ra chơi, học sinh cùng tham gia đồng diễn, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi.

Người dân tộc Mông ở thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tập luyện múa khèn, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Những chiếc quạt trên tay học sinh chuyển động theo nhịp điệu, từng động tác được tập đi tập lại để cả nhóm phối hợp nhịp nhàng. Với các em, đây trước hết là hoạt động tập thể bổ ích sau giờ học.

Nhưng qua mỗi lần tập luyện, các em cũng có thêm cơ hội làm quen với một điệu múa truyền thống của dân tộc Tày, hiểu hơn về những nét văn hóa được các thế hệ đi trước gìn giữ.

Em Nguyễn Khánh Nhi, học sinh lớp 4A1, chia sẻ: Ban đầu, em thấy các động tác múa quạt chầu Then cũng khó, phải chú ý ghi nhớ và tập nhiều lần mới làm được. Sau đó, về nhà em tìm hiểu thêm thông tin và biết nhiều hơn về ý nghĩa của điệu múa. Em càng thấy điệu múa hay, mang đậm bản sắc dân tộc Tày. Vì thế, em luôn háo hức, mong chờ đến buổi học tiếp theo.

Không chỉ ở trường học, việc trao truyền văn hóa còn được duy trì ngay trong cộng đồng dân cư. Tại xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên, đồng bào dân tộc Sán Chay có cách làm đáng chú ý khi xây dựng Câu lạc bộ hát ví Lưu Tam thành nơi kết nối nhiều thế hệ.

Thành lập từ năm 2017 với hơn 20 thành viên, đến nay, Câu lạc bộ đã có hơn 70 người, từ trẻ nhỏ 5 tuổi đến những người ngoài 90 tuổi. Các thành viên cùng gìn giữ câu hát ví Lưu Tam, điệu múa Tắc Sình và đưa những tiết mục này đến giao lưu, biểu diễn tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Nghệ nhân Trần Thị Án, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát ví Lưu Tam, đặc biệt chú trọng tập hợp, bồi dưỡng các thành viên nhỏ tuổi. Có cháu mới 5 tuổi đã bắt đầu tập nhảy Tắc Sình, làm quen với những làn điệu của dân tộc. Người lớn hướng dẫn, trẻ nhỏ quan sát rồi làm theo; từ chỗ chỉ đến xem, nhiều em dần thuộc động tác, nhớ câu hát và chủ động muốn tham gia cùng mọi người.

Bà Án tự hào chia sẻ: Lớp lớn dần trưởng thành, có người đã học đại học, đi làm xa; phía sau lại có lớp nhỏ hơn tiếp nối. Các bà dạy, các em học theo anh chị. Cứ như vậy, câu lạc bộ có thêm thành viên mới, còn những điệu múa, câu hát được truyền từ người này sang người khác.

Tỉnh Thái Nguyên có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Sự đa dạng về thành phần dân tộc đã tạo nên kho tàng văn hóa phong phú, thể hiện qua tiếng nói, dân ca, dân vũ, lễ hội, nghề thủ công và nhiều tập quán truyền thống.

Theo thống kê được công bố tháng 3-2026, toàn tỉnh có 754 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 45 di sản được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đằng sau những con số ấy là công sức, tâm huyết của nhiều thế hệ cộng đồng trong việc gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa.

Điều đáng quý nhất vẫn là sự tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ: người già say mê truyền dạy, người trẻ chủ động học hỏi, trẻ nhỏ háo hức làm quen với văn hóa dân tộc mình.

Khi những câu hát vẫn được cất lên, những điệu múa vẫn được thực hành trong đời sống thường ngày, bản sắc văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và phát huy giá trị trong cuộc sống hôm nay.