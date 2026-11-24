Rạng sáng 24/1, hàng nghìn người kéo nhau đi trekking (đi bộ đường dài) trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đắc Lộc (19 tuổi, phường Hải Châu) xuất phát từ 4h sáng từ nhà, lên tới bán đảo thì đã thấy xe cộ hai bên đường nườm nượp. "Tôi không nghĩ người ta đi đông như thế. Ôtô chở các nhóm trekking lên làm cả đoạn đường tắc nghẽn, chúng tôi phải lách qua bên mép đường để đi".

Nhiều bạn trẻ muốn đi sớm để lên đỉnh Bàn Cờ vẫn còn nhiều sương, có thể chụp những bức ảnh đẹp.

Dù trời mưa ướt, các nhóm du khách vẫn hào hứng chinh phục tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà.

Quãng đường lên đến đỉnh Bàn Cờ dài khoảng 15 km, các bạn trẻ rủ nhau chinh phục trong ngày nghỉ lễ. Minh Hằng (22 tuổi, quê Quảng Trị) cho hay đây là lần thứ 2 Hằng trekking Sơn Trà. Theo cô, đi bộ là cách luyện tập sức khoẻ, sức bền. Hơn hết là được tận hưởng không khí trong lành trên núi.

Đi bộ quãng đường dài, các bạn trẻ ướt đẫm mồ hôi nhưng ai cũng thích thú.

Dòng người trekking Sơn Trà ngày càng đông. Hầu hết du khách đều đi theo nhóm, có nhóm lên tới 30-40 người.

Nhiều thời điểm xe cộ lên xuống nhiều làm cả tuyến đường kẹt cứng. "Tôi lên đây lúc hơn 5h sáng, cả nghìn người chen chúc, nhiều thời điểm người đi bộ và xe cộ chen chúc giữa đường. Không ngờ Sơn Trà lại là điểm trekking thu hút đến vậy", Quang Đạt (phường Sơn Trà) chia sẻ.

Cảnh tượng khó tin trên bán đảo Sơn Trà. Cả đoạn đường dài hàng trăm mét gần như bất động, xe cộ đứng yên không nhích được, người đi bộ phải lần từng bước để thoát khỏi đám đông.

"Tôi từng trekking Sơn Trà nhiều lần, vào dịp cuối tuần nhưng chưa có lần nào đông như lần này cả. Thường chỉ đông lúc bắt đầu xuất phát và ở đỉnh Bàn Cờ thôi", Ngọc Yến (24 tuổi, phường Cẩm Lệ) bất ngờ. Nhiều thời điểm, lực lượng chức năng phải phân luồng, đảm bảo an toàn để dòng người được lưu thông.

Theo các bạn trẻ, đông người đi trekking mang đến cho các bạn thêm động lực để rèn luyện sức khoẻ, dọc đường đi có thể kết nối thêm bạn bè.

Với một số nữ sinh, đây là lần đầu họ chinh phục quãng đường núi dài đến vậy.

Đỉnh Bàn Cờ tấp nập trong ngày nghỉ lễ.

Hoàng Anh (Đà Nẵng) cùng nhóm bạn mang theo lá cờ Tổ quốc trên cung đường trekking bán đảo Sơn Trà. Theo Hoàng Anh, trekking vừa rèn sức khỏe, vừa thêm tự hào và yêu quê hương mình hơn.