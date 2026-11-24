Nghệ sĩ múa rối Elijah Lunaria

Khi những sợi dây rối trở thành tiếng nói của tâm hồn

Với nhiều nghệ sĩ, múa rối là phương tiện để kể lại những tích truyện dân gian hay tái hiện thế giới cổ tích đầy màu sắc. Nhưng với Elijah Lunaria, từng sợi dây điều khiển con rối lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn thế: đó là chiếc cầu nối giúp anh cất lên tiếng nói từ thế giới nội tâm của chính mình.

Elijah Lunaria được chẩn đoán mắc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Những rào cản trong giao tiếp và biểu đạt cảm xúc vốn là thử thách lớn đối với người mắc hội chứng này. Thế nhưng, thay vì thu mình lại, Elijah đã tìm thấy ở nghệ thuật rối dây một ngôn ngữ riêng để giãi bày tâm tư.

Tiết mục "Elijah và những con rối" mà anh mang đến tranh tài tại Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 chính là lời tự sự mộc mạc của một chàng trai mắc tự kỷ, được kể lại thông qua từng chuyển động tinh tế, uyển chuyển của những nhân vật rối dây.

Theo phong cách biểu diễn cabaret (tạp kỹ) phóng khoáng, không bị gò bó bởi một cốt truyện cố định, Elijah kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật điều khiển rối dây với nghệ thuật hình thể và kịch câm để khắc họa hành trình trưởng thành của bản thân.

Qua màn trình diễn của mình, chàng nghệ sĩ trẻ mong muốn gửi gắm một thông điệp nhân văn tới các em nhỏ mắc chứng tự kỷ rằng: bất kỳ ai cũng có thể vượt qua những khiếm khuyết của bản thân bằng sự kiên trì luyện tập và niềm đam mê cháy bỏng dành cho điều mình theo đuổi.

Đồng thời, anh cũng hy vọng các bậc phụ huynh có con em thuộc phổ tự kỷ sẽ nhìn thấy những tiềm năng, khả năng sáng tạo kỳ diệu mà con mình có thể làm được khi được trao cơ hội và đồng hành đúng cách.

Elijah Lunaria biểu diễn tại Việt Nam khi mới 7 tuổi

Mối duyên bền chặt với mảnh đất hình chữ S

Sự xuất hiện của Elijah Lunaria tại Phú Quốc lần này không phải là cuộc hội ngộ tình cờ, mà là sự tiếp nối của một mối duyên nghệ thuật kéo dài hơn một thập kỷ với Việt Nam.

Lần đầu tiên Elijah biểu diễn trước khán giả Việt Nam là vào năm 2015, khi cậu bé người Philippines khi ấy mới tròn 7 tuổi. Bốn năm sau, vào năm 2019, Elijah trở lại Thủ đô Hà Nội và lập tức gây tiếng vang lớn khi xuất sắc giành giải thưởng Nghệ sĩ trẻ xuất sắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng giới chuyên môn lẫn công chúng yêu nghệ thuật múa rối.

Tái ngộ khán giả Việt Nam tại Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026, không còn là cậu bé 7 tuổi bỡ ngỡ năm nào, Elijah Lunaria bước lên sân khấu Phú Quốc với tâm thế chững chạc của một nghệ sĩ chuyên nghiệp thuộc đoàn nghệ thuật quốc tế chính thức dự thi.

Trở lại Việt Nam trong không khí hội tụ của bạn bè năm châu, anh bày tỏ niềm háo hức khi được kết nối lại với những người bạn cũ thân thiết, đồng thời mở rộng vòng tay đón nhận thêm những người bạn mới có chung tình yêu dành cho nghệ thuật múa rối.

Phía sau ánh đèn sân khấu là một gia đình làm rối

Đồng hành cùng Elijah Lunaria trên hành trình chạm tới trái tim khán giả là cả một gia đình giàu truyền thống và tâm huyết với nghệ thuật múa rối – Lunaria Marionette Show.

Đoàn nghệ thuật này do ông Wanlu Lunaria – người được mệnh danh là "Đại sứ Múa rối Philippines" – sáng lập, nổi tiếng rộng rãi với kỹ thuật điều khiển rối dây điêu luyện và nghệ thuật nói tiếng bụng độc đáo.

Tại Liên hoan lần này, dấu ấn gắn kết gia đình hiện diện trong từng khâu sáng tạo của tác phẩm "Elijah và những con rối". Ông Wanlu Lunaria trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn tiết mục, đồng thời cùng con trai Elijah chắp bút xây dựng kịch bản.

Không gian mỹ thuật và thiết kế sân khấu của vở diễn được chăm chút bởi hai thành viên khác trong gia đình là Debbie Lunaria và Ivan Lunaria. Trên sàn diễn, Elijah Lunaria phối hợp biểu diễn ăn ý cùng nữ nghệ sĩ Deborah Guanzon để thổi hồn vào từng nhân vật.

Để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn và tranh tài tại đảo ngọc Phú Quốc, cả đoàn đã cẩn thận mang theo hai va li chứa đầy những con rối dây tinh xảo cùng hệ thống trang phục biểu diễn được chuẩn bị công phu. Từng chi tiết nhỏ đều gói ghém sự trân trọng nghề nghiệp và khát khao cống hiến của đại gia đình nghệ sĩ đến từ Philippines.

Không phô trương kỹ xảo cầu kỳ, "Elijah và những con rối" chạm đến người xem bằng sự chân thật đến nghẹn lòng. Màn trình diễn của đoàn Philippines tại Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 là minh chứng sống động cho thấy múa rối không chỉ đơn thuần là loại hình nghệ thuật giải trí.

Vượt lên trên mọi rào cản ngôn ngữ hay khiếm khuyết thể chất, nghệ thuật múa rối hoàn toàn có thể trở thành tiếng nói mạnh mẽ của tâm hồn, giúp người nghệ sĩ tự tin khẳng định bản thân và kết nối sâu sắc với trái tim công chúng.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang. Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác