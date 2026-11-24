Đoàn Múa rối rồng Phương Nam

Khi hơi thở thời đại hòa nhịp cùng sóng nước truyền thống

Từ bao đời nay, nghệ thuật múa rối nước Việt Nam vốn gắn liền với những tích trò dân gian cổ truyền, tái hiện đời sống nông nghiệp lúa nước hay những truyền thuyết lịch sử xưa. Chính vì vậy, việc lựa chọn đưa đề tài người lính Hải quân đương đại lên mặt nước của Đoàn Múa rối Rồng Phương Nam được xem là một bước đi đầy tâm huyết và giàu tính tìm tòi, đổi mới.

Vở rối nước "Trước ngọn sóng" là bản hùng ca mộc mạc nhưng sâu lắng, ngợi ca tinh thần quả cảm, sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Không dừng lại ở nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hình ảnh người lính biển trong vở diễn còn hiện lên thật gần gũi, nhân văn qua những công việc thầm lặng: chung tay gìn giữ hệ sinh thái biển xanh, bảo vệ môi trường tự nhiên và luôn sát cánh, đồng hành cùng nhân dân vượt qua mọi gian nan, bão tố.

Qua từng lớp diễn giàu cảm xúc, tác phẩm gửi gắm thông điệp mạnh mẽ, khẳng định việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm thiêng liêng đối với non sông, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay.

Vở rối nước “Trước ngọn sóng”

Cá heo phun nước, rùa biển bơi lội và những màn duyệt binh trên mặt nước

Để hiện thực hóa một đề tài hiện đại bằng ngôn ngữ vốn mang tính ước lệ cao của rối nước, ê-kíp sáng tạo của Đoàn Múa rối Rồng Phương Nam đã đầu tư công phu vào khâu tạo hình và kỹ thuật biểu diễn.

Gần như trong mỗi cảnh diễn của "Trước ngọn sóng" đều có sự xuất hiện của những con rối được chế tác hoàn toàn mới từ gỗ, cao su cùng nhiều vật liệu chuyên dụng khác, giúp nhân vật vừa có độ bền dưới nước, vừa tạo được hiệu ứng thị giác sống động.

Dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh đại dương đầy mê hoặc với những chú cá heo tung tăng nhảy múa, phun nước trắng xóa hay những chú rùa biển uyển chuyển bơi lội giữa làn nước trong xanh.

Đặc biệt, điểm nhấn mới lạ và gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của vở diễn chính là những màn duyệt binh, diễu hành và tuần tra của đội hình chiến sĩ Hải quân ngay trên mặt nước.

Để những con rối có thể bước đều tăm tắp, giữ vững đội hình và lột tả được tác phong nghiêm trang, dứt khoát đặc trưng của người lính, tập thể nghệ sĩ và kỹ thuật viên của đoàn đã phải nghiên cứu tỉ mỉ từng cử động nhỏ, nhiều lần tháo lắp và điều chỉnh hệ thống sào, dây điều khiển.

Không chỉ dừng lại ở sáng tạo nghệ thuật, đoàn còn chủ động tham khảo ý kiến của các chiến sĩ và chuyên gia Hải quân để đảm bảo từng chi tiết về trang phục, điều lệnh cũng như nhịp sống nơi biển đảo được tái hiện chân thực và chuẩn xác nhất.

"Có những con rối chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu nhưng nghệ nhân phải mất rất nhiều ngày, thậm chí nhiều lần tháo ra làm lại mới hoàn thiện. Với chúng tôi, mỗi con rối đều giống như một người bạn, một đứa con tinh thần", các nghệ sĩ của đoàn chia sẻ về quá trình lao động nghệ thuật đầy tâm huyết phía sau cánh gà.

Nhà hát À Ơi – điểm biểu diễn nghệ thuật rối nước tại Sunset Town, Phú Quốc

Hành trình vượt biển ra đảo và dấu ấn gần nửa thế kỷ làm nghề

Đưa một chương trình rối nước quy mô lớn từ TP. Hồ Chí Minh ra biểu diễn tại đảo ngọc Phú Quốc là một thử thách không nhỏ về mặt kỹ thuật lẫn hậu cần. Toàn bộ hệ thống con rối, máy móc, đạo cụ và trang thiết bị sân khấu đều được đoàn đóng gói cẩn thận vào các thùng chuyên dụng, vận chuyển bằng đường biển ra đảo.

Khi tiếp cận không gian biểu diễn tại Nhà hát À Ơi – Sunset Town – nơi có cấu trúc sân khấu, mặt nước và hệ thống ánh sáng khác biệt so với thủy đình quen thuộc hằng ngày – cả ê-kíp đã phải tập trung cao độ, tiến hành kiểm tra, chạy thử và điều chỉnh kỹ thuật nhiều lần trước giờ mở màn để đảm bảo từng khoảnh khắc trên sân khấu đều diễn ra trọn vẹn.

Sức nặng chuyên môn của "Trước ngọn sóng" được bảo chứng bởi một ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm: tác phẩm do ThS. Trần Văn Được đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm chuyển thể rối nước từ kịch bản của tác giả Mai Thắm; phần âm nhạc giàu cảm xúc của NSND Hồ Văn Thành; tạo hình con rối do hai họa sĩ Nguyễn Đạt Phú và Phan Văn Triển thực hiện, cùng sự cố vấn nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu.

Tham gia Liên hoan lần này, đoàn quy tụ lực lượng gồm 23 thành viên – là sự giao thoa đẹp đẽ giữa sức trẻ và kinh nghiệm dày dạn, khi nghệ sĩ trẻ nhất đã có 6 năm theo nghề còn nghệ sĩ gạo cội nhất đã gắn bó với sân khấu rối hơn 30 năm.

Được thành lập từ năm 1977, Đoàn Múa rối Rồng Phương Nam từ lâu đã khẳng định bản sắc riêng biệt với phong cách biểu diễn đậm chất Nam Bộ, lấy hơi thở đời sống miền sông nước làm chất liệu sáng tạo chủ đạo.

Suốt hành trình gần 50 năm xây dựng và phát triển, đoàn đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trên các sân khấu chuyên nghiệp, tiêu biểu như Giải Vàng cho tiết mục "Tràm chim, Len trâu" trong vở "Sông nước Phương Nam" (năm 2018) và Giải Nhì tại Cuộc thi Tài năng múa rối toàn quốc (năm 2023).

Bên cạnh các suất diễn dự thi chính thức tại Nhà hát À Ơi – Sunset Town, trong khuôn khổ Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026, Đoàn Múa rối Rồng Phương Nam còn mang tới không gian trưng bày 30 con rối nước đặc sắc, đồng thời tổ chức buổi workshop trải nghiệm với chủ đề "Hình tượng chiến sĩ Hải quân trong ngôn ngữ kể chuyện rối nước".

Giữa vùng biển trời Phú Quốc, câu chuyện về những người lính giữ đảo được kể bằng nghệ thuật rối nước truyền thống hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng trong nước và bạn bè quốc tế những xúc cảm tự hào, thiêng liêng và sâu lắng.