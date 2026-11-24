Đêm tổng duyệt chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ban tổ chức đã thông báo một số nội dung cần lưu ý đối với khán giả khi đến tham dự chương trình để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Về việc di chuyển và vào sân: Khán giả nên chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Thời tiết Hà Nội về đêm khá lạnh, chương trình diễn ra ngoài trời, khán giả cần chủ động mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe và thoải mái thưởng thức chương trình.

Các khu vực trông xe miễn phí dành cho khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhận áo mưa và lightstick: Ngay tại khu vực check-in, khán giả sẽ được Ban tổ chức tặng áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick). Hãy nhớ nhận quà trước khi vào sân để cùng tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ trong đêm hội.

Ưu tiên trang phục mang bản sắc văn hóa Việt Nam: Ban tổ chức khuyến khích khán giả mặc áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc những trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với thời tiết. Hãy để mỗi khán giả trở thành một sắc màu văn hóa trong đêm hội “Muôn sắc Việt Nam”.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, từ sáng sớm 24/11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các lực lượng phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” đã có mặt từ sớm, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường quanh khu vực sân vận động.

Người dân bắt đầu xếp hàng đợi vào sân. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại khu vực sân vận động, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Đại úy Hà Thanh Đức, Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm, cho biết lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ, kiểm tra các khu vực được phân công. Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Cùng với đó, Công ty Bảo An bố trí lực lượng bảo vệ tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động. Theo anh Đào Việt Anh, nhân viên công ty, trong ca sáng, nhân sự tập trung kiểm soát tại các cổng; đến chiều và tối, lực lượng được tăng cường lên hơn 100 người. Nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát vé, ngăn ngừa người không có vé vào khu vực sự kiện, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý những tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Làm vệ sinh khu vực khán đài, chuẩn bị đón khán giả. (Ảnh: Ban tổ chức)

Công tác vệ sinh môi trường cũng được triển khai đồng bộ. Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) số 7 bố trí 8 công nhân, chia thành 4 điểm trực, phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh khu vực sân vận động. Các công nhân làm việc từ 6-22 giờ, bảo đảm vệ sinh liên tục trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại khu vực khán đài, khoảng 15 nhân sự Công ty Cổ phần Quản lý dịch vụ Marvin khẩn trương hoàn thiện các công đoạn vệ sinh. Dù phần lớn sảnh và ghế ngồi đã được làm sạch từ trước, trận mưa lớn tối 23/11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, các công nhân tập trung gạt nước, thu gom rác, kiểm tra ghế ngồi và vệ sinh lại các nhà vệ sinh. Đội được chia thành 3 ca linh hoạt, riêng ngày 24/11, thời gian làm việc kéo dài đến 24 giờ để phục vụ cả công tác dọn dẹp sau sự kiện.

Đối với màn bắn pháo hoa dài 17 phút cuối chương trình, Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) cho biết, hệ thống sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, hệ thống pháo hoa được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa.

Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp chương trình tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khán giả còn có thể xem qua các kênh VTV1, các fanpage Facebook Hà Nội Online, Ngày Văn hóa Việt Nam, Thông tin Chính phủ, Sun Bright, kênh Youtube của HTV-Đài Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế & Đô thị, kênh Tiktok của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ngoài ra, chương trình cũng được livestream trên hơn 100 fanpage của các đối tác truyền thông, các phường/xã trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật "Muôn Sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ tối 24/11 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.