Sức trẻ trong thời đại số

Vào những ngày cuối tuần, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc tại chợ phiên Bắc Hà. Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, đoàn viên, thanh niên xã Bắc Hà còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và khai thác các ứng dụng số thiết yếu, trong đó có ứng dụng LaoCaiS, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống đồng bào vùng cao.

Đây là hoạt động thuộc mô hình “1 thanh niên hướng dẫn 10 người dân”, được triển khai nhằm hỗ trợ người dân từng bước tiếp cận công nghệ, hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Tại các gian hàng rau, hoa, quả ở chợ phiên, đoàn viên, thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, từ cài đặt ứng dụng đến tra cứu thông tin và tiếp cận các dịch vụ trực tuyến.

“Muốn chuyển đổi số đi vào đời sống, trước hết phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, giúp bà con thấy được lợi ích và tự mình sử dụng các ứng dụng. Đặc biệt, cần có lực lượng trực tiếp đồng hành, hướng dẫn để người dân tiếp cận, làm chủ công nghệ và áp dụng hiệu quả vào cuộc sống” - em Linh Quang Anh, đoàn viên xã Bắc Hà, chia sẻ.

Với sự kiên trì, tận tình, sau hơn một tháng triển khai tại các thôn, bản, hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã hướng dẫn gần 5.000 người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu.

Chị Chấu Thị Sính ở xã Bắc Hà cho biết, các ứng dụng này giúp chị tiết kiệm thời gian đi lại, thuận tiện thực hiện một số thủ tục, tra cứu thông tin và cập nhật chính sách an sinh xã hội.

Từ việc hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày, lực lượng thanh niên từng bước đưa công nghệ trở thành công cụ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. Tại tổ liên kết thêu may thổ cẩm Bản Phố, xã Bắc Hà, các sản phẩm thủ công của phụ nữ đang từng bước mở rộng thị trường nhờ các nền tảng mạng xã hội.

Từ chỗ chủ yếu giới thiệu trực tiếp, việc đăng tải hình ảnh, video lên môi trường số giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo khách hàng, tăng khả năng quảng bá và thu hút du khách.

Chị Ly Thị Rua, Tổ phó Tổ liên kết thêu may Bản Phố, cho biết: “Quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội giúp nhiều du khách biết đến tổ liên kết, đến tham quan, mua hàng và trải nghiệm làm sản phẩm tại chỗ. Nhờ đó, việc tiêu thụ thuận lợi hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên”.

Không chỉ tại Bắc Hà, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều hoạt động phổ cập kỹ năng số và thúc đẩy thanh niên ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn đã thành lập 99 tổ “Bình dân học vụ số” với gần 20.000 thành viên là cán bộ, hội viên, thanh niên; tổ chức 230 lớp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cơ bản cho hơn 25.500 lượt người dân.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 mô hình thanh niên phát triển kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch cộng đồng, chế biến nông sản, OCOP và thương mại điện tử.

Với lợi thế về công nghệ cùng tinh thần năng động, sáng tạo, thanh niên đang tích cực đưa tiện ích số vào đời sống, đồng thời mở rộng kênh quảng bá, tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Hiệu quả chuyển đổi số được đánh giá từ khả năng tự sử dụng công nghệ của người dân, mức độ mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập của các cơ sở sản xuất. Cùng với phổ cập kỹ năng số, thanh niên tập trung hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm chứng nội dung trước khi chia sẻ và sử dụng các nền tảng số an toàn, có trách nhiệm.

Sức trẻ trong thời đại số được khẳng định bằng tư duy đổi mới, tinh thần sẻ chia tri thức và trách nhiệm với cộng đồng. Khi công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn, người dân được hướng dẫn, hỗ trợ và các sáng kiến phát huy hiệu quả, thanh niên sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong thúc đẩy chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp sức xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.