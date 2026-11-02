Coi mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị để xếp loại chất lượng cán bộ

Chiều 2/11, tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với 3 địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc - Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, trong 5 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh những địa phương có mức tăng trưởng khá, như Hậu Giang đạt gần 9%; còn Cà Mau đạt khoảng 4%; ba địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp lại thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng thấp, nằm ở nhóm cuối cả nước.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bám sát nghị quyết của Chính phủ, chủ trương, kết luận của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Đối với nông nghiệp, phải xác định rõ khả năng khai thác các lợi thế, tiềm năng, sản lượng lúa, tôm, cá và các sản phẩm chủ lực.

Cùng với đó, phải phân công rõ trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và lãnh đạo các sở, ngành; trực tiếp xuống cơ sở, bám sát địa bàn, chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải coi việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ; đồng thời giao những bài toán cụ thể cho từng địa phương, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực - Ảnh: CP

Một trong những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách các năm tiếp theo.

Các địa phương phải phân bổ, giao sớm vốn kế hoạch hằng năm, kể cả vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, tránh tình trạng đến giữa năm mới giao vốn khiến việc tổ chức thực hiện và giải ngân không bảo đảm tiến độ. Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

Phó Thủ tướng phân tích, dư địa đóng góp của đầu tư công đối với tăng trưởng tại cả ba địa phương còn rất lớn. Cần Thơ hiện còn khoảng 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân; nếu giải ngân hết sẽ đóng góp tăng thêm khoảng 3% GRDP. Vĩnh Long còn khoảng 8.000 tỷ đồng, nếu giải ngân hết sẽ đóng góp tăng khoảng 3% GRDP. Đồng Tháp còn khoảng 5.000 tỷ đồng, có thể đóng góp tăng khoảng 1,5% GRDP.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: CP

Cùng với việc khơi thông nguồn lực đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiên cứu xây dựng mô hình tăng trưởng mới gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn; tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả không gian phát triển dọc các tuyến cao tốc, hình thành hành lang kinh tế kết nối Cần Thơ - Vĩnh Long - Đồng Tháp - Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với Cần Thơ, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để xứng đáng là cực tăng trưởng năng động, đô thị trung tâm vùng. Thành phố cần nghiên cứu kỹ, vận dụng tối đa các cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền từ Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết thí điểm của Quốc hội để khơi thông nguồn lực.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ xem xét các cơ chế vượt trội, tạo điều kiện cho thành phố phát triển tương xứng với vai trò, vị thế.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: CP

Đối với Đồng Tháp, Phó Thủ tướng yêu cầu phát huy các thế mạnh về lúa gạo, trái cây, hoa kiểng, thủy sản và kinh tế biên mậu. Địa phương cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp Tân Kiều, Sông Hậu 2, Ba Tơ, Cao Lãnh 2, Cao Lãnh 3... để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Đối với Vĩnh Long, cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển; tập trung tháo gỡ những vướng mắc để tạo đột phá trong công nghiệp chế biến nông - thủy sản và năng lượng tái tạo.

Các địa phương phải đặt ra những bài toán cụ thể, gắn với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để ứng dụng khoa học công nghệ giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp, phù hợp với thế mạnh của từng địa phương.

Việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ này không chỉ nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 mà còn tạo nền tảng, không gian và động lực phát triển mới cho Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tiếp theo.