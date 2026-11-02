Tuổi trẻ 'tiếp lửa' công nghệ, đưa tiện ích số đến từng hộ dân

Hằng tuần, tại các nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, cập nhật thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thao tác. Sự hỗ trợ kiên trì, dễ hiểu, sát với nhu cầu thực tế giúp người dân, nhất là người cao tuổi, từng bước làm quen và sử dụng hiệu quả các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung của mô hình chuyển đổi số tại khu dân cư.

Tại tổ dân phố Tam Trung, phường Nùng Trí Cao, cứ mỗi dịp cuối tuần, hàng chục đoàn viên thanh niên có mặt để hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung của mô hình chuyển đổi số tại khu dân cư. Người hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng trên điện thoại; người hỗ trợ cập nhật thông tin, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thao tác.

Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Tam Trung Nông Hồng Ánh cho biết: Việc triển khai mô hình chuyển đổi số tại tổ dân phố có sự tham gia hỗ trợ của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng đoàn viên và tổ dân phố, quá trình hướng dẫn, cập nhật thông tin cơ bản diễn ra thuận lợi. Người dân trong khu dân cư cũng chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện để đoàn viên thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, sự có mặt của đoàn viên, thanh niên còn giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ. Với những người sử dụng điện thoại chủ yếu để nghe, gọi, việc làm quen với các ứng dụng, nền tảng số đôi khi không dễ dàng. Bởi vậy, sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng trẻ có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân từng bước nắm bắt cách sử dụng và chủ động thực hiện khi có nhu cầu.

Đoàn viên, thanh niên đến tận nhà người dân để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Xuân Phán, tổ dân phố Tam Trung bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cán bộ tổ dân phố. Tuổi cao, mắt đã kém, ông được các đoàn viên tận tình hướng dẫn làm quen với những tiện ích công nghệ. Ông Phán chia sẻ: Nhờ sự tận tình của các cháu, của cán bộ tổ dân phố, tôi đã biết thêm một số ứng dụng công nghệ số như Zalo và cách sử dụng các tiện ích trên điện thoại.

Những việc làm thiết thực và ý nghĩa từ lực lượng đoàn viên, thanh niên cho thấy chuyển đổi số ở cơ sở không chỉ là câu chuyện về thiết bị, phần mềm hay các nền tảng công nghệ. Quan trọng hơn, đó là quá trình giúp người dân hiểu, biết sử dụng và từng bước hình thành kỹ năng số. Với những người còn hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ, sự đồng hành của đoàn viên, thanh niên chính là cầu nối để các tiện ích số trở nên gần gũi, thiết thực hơn. Từ việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng nhắn tin, các nền tảng số đến hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp người dân chủ động hơn trong đời sống số.

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa nội dung thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào chương trình, kế hoạch công tác. Các hoạt động được triển khai gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và nhu cầu thực tế của người dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh duy trì 62 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, với trên 2.400 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình hỗ trợ trên 12.000 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng số, thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Riêng trong tháng 9, hơn 1.100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình, hỗ trợ trên 9.000 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu đất đai. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các hoạt động hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Đồng chí Hà Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, cho biết: Bên cạnh duy trì các đội hình “Bình dân học vụ số”, lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng VNeID, sổ tay đảng viên điện tử, tham gia làm sạch dữ liệu đất đai. Cùng với nhiệm vụ hỗ trợ người dân, Tỉnh Đoàn chú trọng nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Trong 9 tháng đầu năm, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong công tác Đoàn - Hội - Đội và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với 650 đại biểu tham dự. Các Đoàn xã, phường phối hợp tổ chức 36 lớp tập huấn, thu hút 3.686 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp học, khóa bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến về kỹ năng số, công nghệ mới.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ còn được mở rộng sang hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Đoàn phường Nùng Trí Cao đẩy mạnh ứng dụng AI, nền tảng số trong xây dựng nội dung truyền thông, tổ chức livestream quảng bá văn hóa dân tộc, giới thiệu sản phẩm và gây quỹ qua chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Các cấp bộ Đoàn phối hợp giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream trên nền tảng TikTok.

Theo đồng chí Hà Ngọc Huy, thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, AI và bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội hình “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò của thanh niên trong hỗ trợ chính quyền cơ sở giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu. Đặc biệt, các hoạt động sẽ chú trọng đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng trực tiếp, dễ hiểu, dễ thực hiện; ưu tiên người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời khuyến khích xây dựng và nhân rộng những mô hình, sáng kiến chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.