Hải quan yêu cầu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 1/11

Việc ban hành công văn theo hình thức thượng khẩn nhằm kịp thời triển khai chính sách thuế mới.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ, thuế suất thuế TTĐB đối với xăng các loại được điều chỉnh về mức 0%. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, Cục Hải quan thông báo để các Chi cục Hải quan khu vực biết và tổ chức thực hiện. Việc ban hành công văn theo hình thức thượng khẩn nhằm kịp thời triển khai chính sách thuế mới, bảo đảm áp dụng thống nhất mức thuế suất 0% đối với xăng các loại kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Mức thuế mới thay thế mức thuế suất quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, đã được điều chỉnh tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế điều chỉnh thời gian thực hiện chính sách tùy theo tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu điều hành thị trường năng lượng. Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương sẽ đề xuất với Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc Cục Hải quan ban hành công văn theo chế độ thượng khẩn nhằm bảo đảm chính sách thuế mới được triển khai kịp thời, thống nhất trong toàn ngành, áp dụng mức thuế TTĐB 0% đối với xăng các loại kể từ ngày 1/11/2026.