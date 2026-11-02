Đà Nẵng cho thuê môi trường rừng, mở cơ hội mới phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu quý

Thu hoạch Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng xã Nam Trà My. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Thông báo số 81/TB-BQLRPH ngày 30/10/2026, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng đã chính thức công khai lựa chọn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng để nuôi, trồng và thu hoạch cây Sâm Ngọc Linh cùng các cây dược liệu khác. Cây Sâm Ngọc Linh được xác định là cây chủ lực trong giai đoạn này, với mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường rừng bền vững.

Dự án sẽ được triển khai trên tổng diện tích 7.108,56 ha, bao gồm hơn 6.929,90ha rừng phòng hộ, 162,20 ha rừng sản xuất và 16,45 ha ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Toàn bộ diện tích này là đất có rừng tự nhiên, trải rộng trên 05 xã miền núi thuộc thành phố Đà Nẵng. Trong đó, diện tích dự kiến để nuôi, trồng phát triển và thu hoạch cây dược liệu là 2.132,57ha, với các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Leng và Trà Linh đều có diện tích cụ thể được phân bổ.

Đáng chú ý,ngoài Sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu khác như Sa Nhân Tím, Sa Nhân đỏ, Giáo Cổ Lam, Chè Dây, Đương Quy, Ba Kích Tím, Hà Thủ Ô Đỏ, Thất Diệp Nhất Chi Hoa, Lan Kim Tuyến cũng sẽ được nuôi trồng ở các xã nói trên.

Quả Sâm Ngọc Linh chín dùng nhân giống được trưng bày tại Hội chợ Sâm và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Thông báo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng cũng lưu ý phương thức phát triển chủ yếu là trồng phân tán hoặc theo đám dưới tán rừng, tránh các khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc trên 30 độ. Chu kỳ canh tác sẽ được xác định dựa trên chu kỳ sinh trưởng của từng loài cây.

Cùng với đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng đã đề ra kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bao gồm các biện pháp phục hồi lớp cây bụi, thảm tươi và tầng mùn sau các chu kỳ trồng. Các biện pháp lâm sinh như trồng bổ sung cây bản địa, làm giàu rừng và bảo vệ cây tái sinh cũng sẽ được áp dụng để đảm bảo chất lượng rừng sau khi thu hoạch.

Về quy trình cho thuê và thời gian thực hiện, Thông báo nêu rõ: Giá cho thuê môi trường rừng sẽ không thấp hơn 5% tổng doanh thu thực hiện trong năm. Thời gian cho thuê không quá 10 năm, và có thể gia hạn nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng. Hồ sơ đăng ký sẽ được nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, và có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Việc Đà Nẵng cho thuê môi trường rừng để phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế dưới tán rừng mà còn góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Đây là một bước đi quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong việc khai thác tiềm năng rừng tự nhiên, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xanh ở địa phương.