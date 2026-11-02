Hàn Quốc đề xuất dự toán ngân sách lớn nhất từ trước đến nay, tập trung đầu tư cho AI

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: Facebook của Tổng thống Lee Jae-myung)

Theo Hãng thông tấn Yonhap, phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề xuất dự toán ngân sách có tổng trị giá trên 820.000 tỷ won.

Tổng thống Lee Jae-myung cho biết dự toán ngân sách năm 2027 sẽ đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai của Hàn Quốc, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời thu hẹp khoảng cách xã hội, để thành quả tăng trưởng kinh tế đến với toàn thể người dân. Ông kêu gọi các đảng cầm quyền và đối lập ủng hộ thông qua dự toán này.

Tổng chi ngân sách lần này tăng 12,8% so với năm nay, mức tăng hằng năm lớn nhất từ trước đến nay. Cùng với đà phát triển mạnh của ngành bán dẫn, Chính phủ Hàn Quốc dự báo thu thuế cũng sẽ tăng.

Theo dự toán, nhà chức trách dự kiến thành lập Quỹ Tương lai quy mô 160.000 tỷ won nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ, bồi dưỡng động lực tăng trưởng kinh tế mới và thúc đẩy phát triển vùng.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành 21.000 tỷ won để triển khai 3 dự án trọng điểm, trong đó có xây dựng trung tâm sản xuất bán dẫn, trung tâm dữ liệu và phát triển AI vật lý (physical AI).

Nhà chức trách cũng sẽ đầu tư thêm hơn 4.000 tỷ won để phát triển mô hình AI tự chủ có trình độ hàng đầu thế giới, đồng thời bố trí 13.000 tỷ won nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược then chốt.

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