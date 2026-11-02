Giảm giá điện, xăng dầu giúp kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Trao đổi bên lề Kỳ họp, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, giảm giá điện và thuế xăng là quyết định cần thiết bởi đây là hai mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và hoạt động kinh tế. Hầu hết người dân đều sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất, trong khi giao thông và nhiều ngành nghề phụ thuộc lớn vào xăng dầu. Vì vậy, chính sách này nhận được sự đồng thuận cao.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp).

Theo đại biểu, khi chi phí điện và xăng dầu giảm, người dân sẽ tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, đi lại. Đối với doanh nghiệp, việc giảm chi phí đầu vào góp phần hạ giá thành sản phẩm, kích thích nhu cầu tiêu dùng và tăng sức mua trên thị trường. Hàng hóa tiêu thụ tốt hơn sẽ tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, đồng thời tạo việc làm cho người lao động.

Đáng chú ý, chính sách còn tiếp thêm động lực cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn khôi phục hoạt động, hạn chế tình trạng rút lui khỏi thị trường và khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới trong bối cảnh phải chịu nhiều áp lực từ giá năng lượng, thuế và lãi vay.

Đề cập đến tác động đối với ngân sách nhà nước, đại biểu Phạm Văn Hòa nhìn nhận, việc giảm thuế có thể làm giảm nguồn thu trong ngắn hạn, nhưng đây là sự đánh đổi cần thiết để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

"Đồng ý thất thu ngân sách nhưng chỉ tạm thời thôi. Về hiệu quả lâu dài, Nhà nước sẽ thu lại được từ nhiều lĩnh vực, trong đó có an sinh xã hội", đại biểu nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) hoan nghênh quyết định đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm giá điện. Theo đại biểu, đây là giải pháp điều hành linh hoạt trước những biến động toàn cầu, góp phần giảm chi phí cho cả sản xuất và tiêu dùng, kích cầu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Không chỉ tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào, việc giảm thuế, giá điện và xăng dầu còn có ý nghĩa trong kiểm soát giá cả, kéo giảm lạm phát. Khi lạm phát hạ nhiệt, cơ quan điều hành sẽ có thêm dư địa để điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ giảm lãi suất, mở rộng tín dụng, cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Hoàng Ngân lưu ý, việc điều chỉnh thuế cần hài hòa hai mục tiêu là kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn tài khóa, kiểm soát bội chi ngân sách. Việc điều hành linh hoạt các sắc thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế nhập khẩu có ý nghĩa chiến lược trong kiềm chế giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM).

Về giải pháp lâu dài, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, Nhà nước cần xây dựng chính sách thuế xăng dầu và giá điện ổn định, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Đối với xăng dầu, đại biểu lưu ý, nguồn cung xăng dầu thành phẩm trong nước hiện mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, còn lại khoảng 70% phải nhập khẩu. Vì vậy, cần quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực chế biến dầu thô trong nước, từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn xăng dầu thành phẩm nhập khẩu. Việc chủ động chế biến trong nước sẽ góp phần giảm chi phí, tạo dư địa để hạ giá xăng dầu.

Trong lĩnh vực điện, đại biểu đề nghị tiếp tục tạo điều kiện phát triển các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường như điện mặt trời mái nhà, điện gió, điện khí; đồng thời nghiên cứu phát triển các nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ trong điều kiện bảo đảm khả năng quản lý, kiểm soát an toàn.

Cùng với đó, cần từng bước giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động thủy điện, đa dạng hóa các nguồn năng lượng xanh, sạch theo định hướng quy hoạch điện. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, tạo cơ sở giảm chi phí điện trong dài hạn.

Ở góc độ quản lý thị trường, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, khi thuế được điều chỉnh giảm, giá điện và xăng dầu giảm sẽ tạo tác động lan tỏa đến giá nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, cần tăng cường kiểm soát để bảo đảm giá hàng hóa được điều chỉnh tương ứng với biến động chi phí đầu vào.

Đại biểu lưu ý, cần tránh tình trạng khi giá xăng dầu tăng, giá các mặt hàng tăng rất nhanh, nhưng khi giá xăng dầu, điện giảm thì giá hàng hóa lại không giảm tương ứng. Việc kiểm soát cần được thực hiện để bảo đảm người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi từ chính sách giảm chi phí đầu vào.

Bên cạnh đó, đại biểu Ngân đề nghị tăng cường phòng, chống buôn lậu xăng dầu, nhất là trong bối cảnh giá xăng trong nước có sự chênh lệch lớn với giá tại các địa phương, quốc gia lân cận. Đây là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích chung của đất nước.