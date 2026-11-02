Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/11
Ngày 2/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận 4 dự án Luật; Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các cơ quan trong khối Nội chính; Nghệ An rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, phấn đấu GRDP cả năm đạt mục tiêu Chính phủ giao... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Ngày 2/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật Luật sư (sửa đổi); dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Thảo luận dự án Luật Luật sư (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị rà soát quy định về điều kiện và phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
* Chiều 2/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Nội chính, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.
* Ngày 2/11, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu rà soát sát thực trạng, xác định rõ khả năng tăng trưởng và trách nhiệm của từng sở, ngành, từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành...
* Tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thần Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động, dám nghĩ, dám làm trong giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, tăng niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị.
* Sáng 2/11, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
* UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét bổ sung 1.179,42 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2025-2026 theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
* Bộ Nội vụ yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 theo quy định tại Bộ luật Lao động và yêu cầu báo cáo tình hình lương, thưởng Tết năm 2027 trước 25/11.
* Dự án “Đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè Gay” của Nghệ An vừa xuất sắc giành giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026. Không chỉ phát triển các dòng trà đặc sản từ giống chè bản địa, dự án còn góp phần khôi phục vùng nguyên liệu, tạo sinh kế và nâng cao giá trị cây chè Gay tại địa phương.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-2-11-10354927.html