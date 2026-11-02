Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/11

* Ngày 2/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật Luật sư (sửa đổi); dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Thảo luận dự án Luật Luật sư (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị rà soát quy định về điều kiện và phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

* Chiều 2/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Nội chính, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

* Ngày 2/11, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu rà soát sát thực trạng, xác định rõ khả năng tăng trưởng và trách nhiệm của từng sở, ngành, từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành...

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Thành Duy

* Tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thần Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động, dám nghĩ, dám làm trong giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, tăng niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị.

Các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo xã Thần Lĩnh tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 2/11, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Trọng Tuấn

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét bổ sung 1.179,42 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2025-2026 theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Con Cuông, xã Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

* Bộ Nội vụ yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 theo quy định tại Bộ luật Lao động và yêu cầu báo cáo tình hình lương, thưởng Tết năm 2027 trước 25/11.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương gửi báo cáo tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết năm 2027 về Bộ trước ngày 25/11/2026. Ảnh: PV/Vietnam+

* Dự án “Đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè Gay” của Nghệ An vừa xuất sắc giành giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026. Không chỉ phát triển các dòng trà đặc sản từ giống chè bản địa, dự án còn góp phần khôi phục vùng nguyên liệu, tạo sinh kế và nâng cao giá trị cây chè Gay tại địa phương.

Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - năm 2026 diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC