DatVietVAC chờ mùa cao điểm cuối năm

DatVietVAC cải thiện biên lợi nhuận

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CTCP DatVietVAC Group Holdings ghi nhận doanh thu đạt 2.116 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của DatVietVAC đạt 246 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Ở mảng nội dung, công ty ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 4%, được dẫn dắt bởi hai hoạt động là khai thác thương mại nghệ sĩ và khai thác tài sản trí tuệ (IP), bù đắp cho sự sụt giảm ở các mảng truyền thống.

Cụ thể, doanh thu từ khai thác thương mại nghệ sĩ tăng tới 43%, đạt 408 tỷ đồng với hơn 1.900 lượt booking. Tính đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp đang quản lý thương mại độc quyền 98 nghệ sĩ.

Song song đó, mảng khai thác IP tăng trưởng 36%, mang về 213 tỷ đồng từ việc phân phối âm nhạc số, cấp quyền thương hiệu và bán vật phẩm lưu niệm.

Ở chiều ngược lại, doanh thu sản xuất phát sóng giảm 13% do doanh nghiệp chủ động cắt giảm các chương trình nhỏ, hiệu suất thấp để dồn lực cho các sản phẩm lớn.

Tương tự, doanh thu tổ chức và bán vé sự kiện đạt 208 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ do DatVietVAC chủ động lùi lịch các đêm nhạc lớn sang quý IV sau khi các chương trình phát sóng kết thúc.

Đối với mảng dịch vụ truyền thông, doanh thu chung giảm 14%, nhưng phân khúc tiếp thị qua người có tầm ảnh hưởng tăng 55%, đạt 97 tỷ đồng. Ngoài ra, mảng tổ chức sự kiện cho các tỉnh, thành và đối tác doanh nghiệp đóng góp thêm 74 tỷ đồng doanh thu.

Dù doanh thu một số khâu thu hẹp quy mô, biên lợi nhuận gộp hợp nhất của doanh nghiệp lại được cải thiện đáng kể. Việc tập trung vào các chương trình lớn giúp biên lợi nhuận gộp của khâu sản xuất nội dung tăng mạnh từ 29,8% lên 38,6%.

Toàn bộ mảng nội dung duy trì biên lợi nhuận gộp 34%. Tại mảng dịch vụ truyền thông, biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 7,5% lên 9,1%.

Trước đó, doanh nghiệp này đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thu về khoảng 611 tỷ đồng và được chấp thuận niêm yết hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV từ ngày hôm nay (2/11).

Mùa cao điểm dồn cuối năm

Với kết quả đã đạt được, DatVietVAC mới hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận năm. Đại diện doanh nghiệp cho biết, điều này phản ánh tính chất chu kỳ của ngành truyền thông và giải trí. Theo đó, quý IV luôn là giai đoạn kinh doanh sôi động nhất và thường đóng góp tới 40% lợi nhuận của cả năm.

Theo đại diện DatVietVAC, đây là thời điểm các nhãn hàng dồn ngân sách tiếp thị cho mùa lễ hội và Tết, giúp tỷ lệ lấp đầy quảng cáo và tài trợ cho các chương trình phát sóng quý IV hoàn tất gần 100% hợp đồng ký kết.

Động lực tiếp theo đến từ mảng sự kiện âm nhạc. Quý IV/2026 sẽ diễn ra chuỗi 6 đêm nhạc lớn, gồm 5 đêm diễn từ IP Tinh Hà "Say Hi" và một đêm diễn cá nhân của nghệ sĩ độc quyền. Phía DatVietVAC cho hay, hơn 90% doanh thu tài trợ cho chuỗi sự kiện này đã được các thương hiệu cam kết.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế với 2 đêm diễn tại Las Vegas, Mỹ trong tháng 11/2026. Một đêm diễn được thực hiện theo hình thức cấp phép thương mại nội dung, đêm diễn còn lại đánh dấu bước thử nghiệm đưa đêm nhạc riêng của nghệ sĩ trong nước ra nước ngoài.

Cùng với các sự kiện âm nhạc, doanh thu từ hoạt động khai thác thương mại nghệ sĩ trong quý IV được dự báo sẽ tăng gấp đôi so với quý III nhờ nhu cầu biểu diễn và quảng bá cuối năm tăng cao. Doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị đưa vào vận hành mô hình quản lý nghệ sĩ toàn diện 360 độ từ giai đoạn này.