UBND phường Khương Đình thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2026

1. Thời gian nhận phiếu:

Trong giờ hành chính từ ngày 3-11-2026 đến 17h00 ngày 2-12-2026 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu:

Tại Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Khương Đình; địa chỉ: Số 33 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 2-11-2026 của UBND phường Khương Đình và Thông báo số 712/TB-UBND ngày 2-11-2026 của UBND phường Khương Đình được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND phường Khương Đình (https://khuongdinh.hanoi.gov.vn).