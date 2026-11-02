UBND phường Khương Đình thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2026
Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 2-11-2026 của UBND phường Khương Đình về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND phường Khương Đình năm 2026, UBND phường Khương Đình thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND phường Khương Đình năm 2026.
1. Thời gian nhận phiếu:
Trong giờ hành chính từ ngày 3-11-2026 đến 17h00 ngày 2-12-2026 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).
2. Địa điểm tiếp nhận phiếu:
Tại Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Khương Đình; địa chỉ: Số 33 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.
Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 2-11-2026 của UBND phường Khương Đình và Thông báo số 712/TB-UBND ngày 2-11-2026 của UBND phường Khương Đình được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND phường Khương Đình (https://khuongdinh.hanoi.gov.vn).
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ubnd-phuong-khuong-dinh-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-giao-duc-nam-2026-1763938.html