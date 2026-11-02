Tuổi trẻ Bộ Giáo dục và Đào tạo lan tỏa yêu thương tại Cẩm Tú

Đại biểu tham dự và hoạt động trao quà cho người dân tại chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2026 - Xuân tình nguyện 2027” tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa

Chương trình có sự phối hợp của Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông (C08), Câu lạc bộ Tình nguyện Thủ đô và các đơn vị đồng hành.

Với những phần việc cụ thể, hành trình hướng tới chia sẻ khó khăn với học sinh, gia đình chính sách, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của người dân địa phương.

Đồng hành cùng học sinh, hỗ trợ đổi mới giáo dục

Mở đầu chương trình, đoàn tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động cũng là dịp nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, thể hiện lòng tri ân bằng những việc làm có ích cho cộng đồng.

Trong buổi sáng, các đơn vị phối hợp tuyên truyền, tập huấn an toàn giao thông học đường.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính và tuyên truyền an toàn giao thông trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2026 – Xuân tình nguyện 2027” tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung này gắn trực tiếp với việc đi lại hằng ngày của học sinh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn.

Sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông tạo điều kiện kết nối hoạt động tình nguyện với công tác giáo dục kỹ năng, phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

Bên cạnh kiến thức trong lớp học, việc trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khi đến trường cũng là nội dung cần được quan tâm thường xuyên.

Đoàn đã trao học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng góp phần chia sẻ chi phí học tập, trong khi những chiếc xe đạp hỗ trợ các em trên hành trình đến lớp.

Các hoạt động trao xe đạp, học bổng cho học sinh vượt khó và dâng hương tri ân liệt sĩ trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2026 – Xuân tình nguyện 2027” tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa

Mỗi phần quà còn mang ý nghĩa động viên, khích lệ học sinh vượt khó, kiên trì theo đuổi việc học.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng và tập huấn sử dụng phòng học STEM tại Trường THCS Cẩm Tú, Phân hiệu Cẩm Giang.

Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở trang thiết bị mà còn gắn với hướng dẫn sử dụng, hướng tới đưa phòng học vào phục vụ hoạt động giáo dục.

Giáo dục STEM tạo cơ hội để học sinh kết nối kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học với thực hành.

Thông qua quan sát, thử nghiệm và giải quyết vấn đề, các em có thêm điều kiện rèn luyện tư duy, khả năng hợp tác và sự chủ động trong học tập.

Bởi vậy, việc khai thác hiệu quả phòng học có ý nghĩa quan trọng để sự hỗ trợ mang lại giá trị lâu dài.

Những công trình, phần quà gắn với đời sống cộng đồng

Cùng với các hoạt động tại trường học, công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” sử dụng năng lượng mặt trời được gắn biển trong khuôn khổ chương trình.

Công trình góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, hỗ trợ việc đi lại và bảo đảm an toàn cho người dân địa phương.

Lựa chọn công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày cho thấy ý nghĩa thiết thực của hoạt động tình nguyện.

Những điểm sáng trên đường quê không chỉ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn mà còn thể hiện sự chung tay của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng môi trường sống tốt hơn.

Buổi chiều, chương trình tiếp tục diễn ra tại Trường Tiểu học Cẩm Tú với các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Đoàn trao những phần quà tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách, gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị tham gia.

Đối với học sinh, sự động viên đúng lúc có thể tiếp thêm niềm tin và động lực đến trường. Với các gia đình chính sách, hoạt động thăm hỏi, tặng quà thể hiện tình cảm tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Giá trị của chương trình vì thế được tạo nên từ cả sự hỗ trợ vật chất lẫn sự gắn kết giữa người trao và người nhận.

Hành trình tại Cẩm Tú kết hợp nhiều nội dung, từ giáo dục truyền thống, tuyên truyền an toàn giao thông đến hỗ trợ học tập và xây dựng công trình dân sinh. Mỗi hoạt động hướng tới một nhu cầu cụ thể, cùng góp phần đưa tinh thần tình nguyện đến gần hơn với đời sống.

Đây cũng là động lực để tuổi trẻ Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành duy trì những hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cộng đồng.