Danh sách công dân khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn.

Thực hiện Kế hoạch số 362/KH-HĐNVQS của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Tam Dương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, địa phương tập trung rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tập trung phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua rà soát, toàn xã có 360 công dân đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển, làm cơ sở lựa chọn 90 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Đào Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Năm 2027, Đảng ủy, UBND xã xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các khâu từ thâm nhập, xét duyệt đến khám sức khỏe được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Cùng với biểu dương những cá nhân tiêu biểu, địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”.

Ban CHQS xã triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Để bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đã niêm yết danh sách 360 công dân thuộc diện khám sơ tuyển tại nhà văn hóa các thôn, đồng thời thông báo cụ thể thời gian, địa điểm khám.

Theo Thượng tá Lê Anh Sơn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, đợt khám sơ tuyển tập trung được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/11/2026 tại trụ sở Ban CHQS xã. Đơn vị chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện y tế, phân công nhiệm vụ cụ thể, giám sát chặt chẽ từng khâu, bảo đảm quy trình tuyển chọn dân chủ, công bằng, đúng quy định.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay là tinh thần tình nguyện, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ địa phương. Thông qua sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Ban CHQS xã trong tuyên truyền, vận động, đến nay, địa phương đã tiếp nhận 50 đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 25 công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân.

Ban CHQS xã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, em Trần Như Thành, thôn Liên Bình, vừa tốt nghiệp đại học, chia sẻ: Em mong muốn được đóng góp kiến thức, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần kỷ luật và trưởng thành hơn, từ đó tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thanh niên xã Tam Dương viết đơn tình nguyện, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, xã Tam Dương đang tập trung thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Những lá đơn tình nguyện không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh.